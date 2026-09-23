Bitcoin: Thị giá vượt mốc 87.000 USD, hàng loạt cổ phiếu tiền mã hóa hưởng lợi

Chính sách nới lỏng quản lý kích hoạt đà tăng giá

Trong phiên giao dịch ngày 23/9, giá Bitcoin ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi chạm mốc 87.359 USD, mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 năm nay. Tính đến giữa phiên, đồng tiền kỹ thuật số này giao dịch quanh ngưỡng 85.999 USD. Chỉ tính riêng trong tháng 9, thị giá Bitcoin đã tăng 8,8%, tiếp nối đà tăng 25% được thiết lập trong tháng 8.

Sự khởi sắc của thị trường tiền mã hóa đã lan tỏa sang nhóm cổ phiếu doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực. Đơn cử, cổ phiếu của MicroStrategy ghi nhận mức tăng 27% kể từ phiên đóng cửa cuối tuần trước và đang giao dịch ở mức 168,63 USD. Cùng chung xu hướng, cổ phiếu của sàn giao dịch tài sản số Coinbase Global tăng 14% lên 123,94 USD, nền tảng giao dịch trực tuyến Robinhood Markets cũng tăng 12% lên mức 124,08 USD.

Đợt tăng giá này diễn ra ngay cả khi Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Kỹ thuật số chưa được thông qua và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ điều chỉnh lãi suất. Sự bền bỉ của thị trường xuất phát từ việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ vừa ban hành các quyết định miễn trừ tạm thời. Quy định mới cho phép một số nền tảng blockchain được phê duyệt giao dịch cổ phiếu Mỹ token hóa trong thời hạn 5 năm mà không cần đăng ký làm sở giao dịch chứng khoán. Đây được xem là yếu tố then chốt tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp sản phẩm tài chính mới ra thị trường.

Thanh lý vị thế bán khống và dòng tiền đầu cơ

Đánh giá về biến động thị trường, chuyên gia phân tích Fedor Shabalin từ tổ chức B.Riley nhận định nguyên nhân cốt lõi đẩy giá tiền mã hóa lên cao trong những phiên gần đây là thanh khoản và tâm lý nhà đầu tư, thay vì những thay đổi từ yếu tố cơ bản. Dựa trên phân tích này, B.Riley đã nâng giá mục tiêu cổ phiếu MicroStrategy từ 175 USD lên mức 195 USD.

Tâm lý thị trường trở nên lạc quan hơn khi tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, kéo theo sự sụt giảm của giá dầu. Sự cộng hưởng của các thông tin tích cực xuất hiện đúng thời điểm thị trường có lượng lớn vị thế bán khống được thiết lập trước đó. Áp lực tăng giá buộc các nhà đầu tư này phải mua lại tài sản để cắt lỗ, tạo ra hiện tượng ép bán khống.

Chỉ trong vòng 24 giờ, thị trường ghi nhận khoảng 650 triệu USD vị thế bán khống bị thanh lý. Làn sóng mua lại ồ ạt này tiếp tục đẩy giá Bitcoin lên cao, đồng thời kéo theo sự tăng trưởng của các đồng tiền mã hóa lớn khác như Ethereum và Solana. Các nhà giao dịch cũng đang đẩy mạnh giải ngân để đón đầu các sự kiện ngoại giao quốc tế quan trọng dự kiến diễn ra trong tuần với kỳ vọng tiếp nhận thêm thông tin hỗ trợ thị trường.

Về mặt ngắn hạn, hiệu ứng lan tỏa từ các quyết định miễn trừ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ tiếp tục là trợ lực chính cho nhóm cổ phiếu tiền mã hóa. Mặc dù đà tăng đã có phần chững lại khi nhà đầu tư bước vào nhịp nghỉ ngơi sau chuỗi phiên biến động mạnh, thị trường chung hiện đang đánh giá ngành tài sản kỹ thuật số với góc nhìn tích cực hơn rất nhiều so với giai đoạn trước.