Bitcoin sụt giảm do lo ngại rắc rối về quy định đối với sàn Binance

Giá Bitcoin đã sụt giảm mạnh sau khi cơ quan chức năng Nhật Bản khiển trách một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới khiến giới đầu tư lo lắng.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã đưa ra cảnh báo đối với sàn Binance trong việc điều hành các dịch vụ giao dịch tiền số với công dân Nhật Bản thông qua internet mà chưa được cấp phép. Giá của đồng tiền số lớn nhất thế giới đã sụt giảm 4,5% sau khi Nikkei đưa tin về cảnh báo hôm 22/3.

Thông tin trên là dấu hiệu cho thấy giới chức các nước đang đẩy mạnh giảm sát quản lý tiền số, trong bối cảnh lo ngại về các hoạt động phi pháp - như rửa tiền và gian lận thuế - có liên quan tới tiền số. Nhật Bản, một trong những thị trường tích cực nhất đối với tiền số trên toàn cầu, đã triển khai một hệ thống cấp phép cho giao dịch loại tài sản này vào năm ngoái nhằm cải thiện việc giám sát.

Sàn Binance từng cho biết đang làm việc để xin giấy phép tại Nhật Bản, tuy nhiên cảnh báo của FSA có thể làm phức tạp thêm nỗ lực đó. Zhao Changpeng – người sáng lập sàn Binance – cho biết sàn giao dịch đang “tham gia vào cuộc đối thoại xây dựng” với FSA. Thời điểm Binance được thành lập tại Hong Kong vào năm ngoái, ông Zhao đã từng nói rằng công ty của ông hiện không có trụ sở pháp lý ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

FSA đã siết chặt quản lý các sàn giao dịch tiền số sau vụ tin tặc đánh cắp 500 triệu USD từ sàn Coincheck vào tháng 1. Tháng trước, cơ quan quản lý đã ban hành một hình phạt hành chính đối với Blockchain Labortory Ltd. do đã tổ chức hội thảo và cung cấp các dịch vụ tư vấn tại Nhật Bản mà không có giấy phép. Hồi đầu tháng này, FSA cũng đã đình chỉ hoạt động của một số sàn giao dịch do các biện pháp an ninh kém.

Theo CoinMarketCap, Binance liên tục được xếp hạng là sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch kể từ cuối năm ngoái.

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)