Bitcoin quay đầu giảm dưới 82.000 USD, chịu áp lực chung từ các tài sản rủi ro

Đà giảm lan rộng trên thị trường tài sản rủi ro

Dữ liệu thị trường cho thấy Bitcoin có thời điểm giảm 2,4% trong phiên giao dịch sáng 23/10 tại khu vực châu Á, lùi về quanh mức 81.700 USD và có lúc xuyên thủng mốc 81.000 USD. Sắc đỏ cũng bao trùm các đồng tiền mã hóa khác như Ether, Solana và XRP với mức giảm dao động từ 2% đến 3,5%.

Áp lực bán xuất hiện khi nhà đầu tư đánh giá kết quả kinh doanh phân hóa của các doanh nghiệp công nghệ, kết hợp với lo ngại gia tăng về tình hình Trung Đông tiếp tục đẩy giá dầu Brent vượt ngưỡng 110 USD/thùng. Cùng thời điểm, các chỉ số chứng khoán châu Á và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt ghi nhận diễn biến kém khả quan.

Dòng vốn ETF đảo chiều, tâm lý phòng thủ gia tăng

Dù thị giá suy giảm, dòng tiền từ các tổ chức tài chính vẫn cho thấy sự dịch chuyển tích cực. Tính từ đầu tuần, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã thu hút 1,1 tỷ USD vốn ròng, đảo ngược hoàn toàn mức rút ròng 909,6 triệu USD trong hai tuần trước đó.

Tuy nhiên, dữ liệu từ sàn giao dịch phái sinh Deribit phản ánh tâm lý phòng thủ của giới đầu tư. Các hợp đồng quyền chọn bán Bitcoin đáo hạn vào ngày 23/10 có lượng vị thế mở lớn nhất tập trung tại mức giá thực hiện 78.000 USD, cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro sụt giảm vẫn hiện hữu trên thị trường bất chấp dòng vốn ETF đang cải thiện.

Triển vọng phục hồi phụ thuộc vào chính sách tiền tệ

Đánh giá về biến động giá, bà Caroline Mauron, đồng sáng lập Orbit Markets, cho biết sự suy yếu của thị trường cổ phiếu đã kéo Bitcoin trở lại vùng giá dao động gần đây. Tài sản này có thể kiểm định lại mốc 85.000 USD trong những ngày tới, nhưng lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là yếu tố gây sức ép lên tâm lý giao dịch.

Về mặt dài hạn, chuyên gia Pratik Kala từ quỹ phòng hộ tài sản số Apollo Crypto nhận định Bitcoin đang thể hiện khả năng chống chịu tốt trước các cú sốc kinh tế vĩ mô và đà bán tháo liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Chuyên gia này dự báo xu hướng tiếp theo của Bitcoin có thể là một nhịp tăng giá. Hiện tại, thị giá Bitcoin đã mất khoảng một phần ba giá trị so với mức đỉnh lịch sử trên 126.000 USD được thiết lập cách đây một năm.