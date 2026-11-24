Tiền số hôm nay 24/11: Bitcoin phục hồi, gần 1,8 tỷ USD rút khỏi các quỹ ETF. Ảnh minh họa.

Bitcoin lấy lại mốc 60.000 USD

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, sáng 24/11 (giờ Việt Nam), Bitcoin (BTC) giao dịch ở mức 61.522 USD, tăng 0,92% trong 24 giờ. Vốn hóa của đồng tiền số lớn nhất thế giới đạt khoảng 1.230 tỷ USD.

Ethereum (ETH) tăng 0,29%, lên 1.718,87 USD. Một số đồng tiền số có vốn hóa lớn ghi nhận mức tăng mạnh hơn Bitcoin.

Cụ thể, XRP tăng 3,52%, lên 0,9512 USD; Solana (SOL) tăng 2,8%, đạt 72,51 USD; BNB tăng 0,62%, lên 560,72 USD. Dogecoin (DOGE) và Chainlink (LINK) lần lượt tăng 4% và 3,63%.

Sắc xanh trở lại sau một tuần thị trường tiền số chịu áp lực bán mạnh. Ngày 21/11, Bitcoin có thời điểm giảm xuống 55.251,6 USD, mức thấp nhất trong hai năm, trước khi phục hồi trở lại vùng 60.000 USD.

Tính từ mức đáy cuối tuần trước, Bitcoin đã tăng hơn 11%. Tuy nhiên, so với vùng giá 80.000 USD hồi đầu tháng 11, đồng tiền số này vẫn mất khoảng 23% giá trị.

Sau đợt giảm sâu, lực mua bắt đáy có thể góp phần hỗ trợ giá Bitcoin. Tuy nhiên, dòng vốn rút ròng kéo dài tại các quỹ ETF và những bất định về triển vọng lãi suất tại Mỹ vẫn gây sức ép lên thị trường.

BẢNG GIÁ TIỀN SỐ

Sáng 24/11/2026

Nguồn: CoinMarketCap. Giá cập nhật sáng 24/11/2026 (giờ Việt Nam).

Nhà đầu tư tổ chức tiếp tục rút vốn

Theo dữ liệu của SoSoValue được The Block dẫn lại, trong tuần giao dịch từ ngày 16 đến 20/11, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận giá trị rút ròng khoảng 1,79 tỷ USD, đánh dấu tuần thứ tư liên tiếp dòng vốn chảy ra khỏi nhóm quỹ này.

Đáng chú ý, quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) do BlackRock quản lý ghi nhận giá trị rút ròng khoảng 1,37 tỷ USD, chiếm hơn 76% tổng lượng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay trong tuần.

Áp lực bán không chỉ tập trung vào Bitcoin. Các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ cũng ghi nhận giá trị rút ròng khoảng 314 triệu USD trong cùng kỳ.

Hoạt động rút vốn tại các quỹ ETF đang làm suy yếu một trong những nguồn cầu quan trọng của thị trường tiền số. Đây từng là kênh thu hút lượng lớn vốn từ thị trường tài chính truyền thống, góp phần thúc đẩy đà tăng giá Bitcoin trong những giai đoạn trước.

Bên cạnh diễn biến dòng vốn, giới đầu tư đang theo dõi triển vọng điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 12. Lo ngại lãi suất duy trì ở mức cao khiến các tài sản có độ rủi ro lớn như tiền số kém hấp dẫn hơn so với các công cụ đầu tư có thu nhập cố định.

Tâm lý thận trọng cũng thể hiện qua chỉ số Crypto Fear & Greed Index do Alternative.me công bố. Chỉ số này hiện ở mức 11/100 điểm, thuộc vùng “sợ hãi tột độ”, giảm mạnh so với mức 54 điểm một tháng trước.

Sau khi trải qua 4 tuần rút vốn liên tiếp tại các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, thị trường đang chờ đợi những tín hiệu mới từ dòng tiền tổ chức và chính sách tiền tệ của Mỹ, trong khi Bitcoin vẫn giao dịch thấp hơn đáng kể so với đầu tháng.