Bitcoin ổn định sau vụ hack kỷ lục và biến động bầu cử Mỹ

Bitcoin gần đây ổn định sau khi giảm hơn 6% xuống dưới 80.000 USD do ảnh hưởng từ vụ hack lớn trên sàn Binance và kết quả bầu cử quốc hội Mỹ, trong bối cảnh thị trường chứng khoán cũng chịu áp lực từ kết quả kinh doanh của các hãng chip và lo ngại về chính sách tiền tệ.

Các đồng tiền mã hóa như Bitcoin và Ethereum duy trì ổn định sau biến động mạnh do vụ hack và bầu cử Mỹ. Ảnh: Straitstimes

Bitcoin giao dịch quanh mức 75.600 USD vào ngày 6/11, gần như không đổi so với mức thấp gần đây sau khi giảm hơn 6% từ mức trên 80.000 USD một ngày trước đó. Các đồng tiền số nhỏ hơn như BNB, Ether và Solana cũng duy trì trạng thái ổn định.

Thị trường chứng khoán được hỗ trợ bởi sự hồi phục của các công ty sản xuất chip vào ngày 6/11, khi nhà đầu tư bắt đầu mua vào sau đợt giảm sâu, mặc dù các số liệu kinh tế vẫn củng cố dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12.

Dean Chen, nhà phân tích tại sàn giao dịch tiền số Bitunix, nhận định Bitcoin đang tìm thấy sự giảm áp lực bán sau đợt giảm mạnh trước đó, nhưng ông cảnh báo chưa thể gọi đây là sự đảo chiều hoàn toàn mà chỉ là dấu hiệu giảm bớt áp lực bán.

Thị trường tiền số vẫn còn nhiều rủi ro sau vụ hack trị giá 6,3 tỷ USD trên sàn Binance vào ngày 29/10, làm giảm sự hứng thú của nhà đầu tư với loại tài sản này.

Biến động trên thị trường rộng lớn hơn cũng làm tăng thêm áp lực lên tiền số, khi các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) lao dốc, ảnh hưởng đến các công ty khai thác tiền số vốn đã chuyển hướng sang ngành AI trong vài năm gần đây.

Axel Rudolph, chuyên gia phân tích kỹ thuật tại IG, cho biết đợt bán tháo phản ánh sự nghi ngờ ngày càng tăng về lợi nhuận từ đầu tư lớn vào AI, lo ngại về quy định chặt chẽ hơn có thể làm chậm xây dựng trung tâm dữ liệu và xu hướng rút lui khỏi các tài sản tăng trưởng có giá trị cao.

Tuy nhiên, Bitcoin vẫn giữ được vị thế khi thị trường chứng khoán tiếp tục giảm, cho thấy người mua đang bảo vệ mức giá hiện tại. Đây có thể là dấu hiệu quan trọng để đánh giá liệu Bitcoin có bắt đầu tách khỏi xu hướng giảm của ngành công nghệ hay không.

Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy quỹ giao dịch Bitcoin tại Mỹ ghi nhận dòng tiền rút ra 430 triệu USD vào ngày 5/11, trong đó quỹ Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund bị rút khoảng 200 triệu USD, tiếp theo là quỹ IBIT của BlackRock với 105 triệu USD.

Samuel Leyne, đồng trưởng bộ phận giao dịch tiền số tại Marex, nhận định đợt bán tháo có dấu hiệu giảm bớt nhưng sự hồi phục hiện tại chỉ là tạm thời. Ông cho rằng cần có một yếu tố kích thích thực sự để khôi phục niềm tin, như tình hình địa chính trị ổn định hơn, giá dầu giảm hoặc cải thiện bức tranh kinh tế vĩ mô.

Ông cũng cảnh báo Bitcoin cần vượt qua mức 77.000 USD để tạo đà tăng trưởng, trong khi nếu thị trường chứng khoán tiếp tục giảm, mức 75.000 USD có thể sẽ lại bị kiểm tra.