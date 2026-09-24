Bitcoin mất mốc 84.000 USD, 280 triệu USD lệnh Long bị thanh lý

Bitcoin mất mốc 84.000 USD

Thị trường tiền số bước sang ngày 24/9 với áp lực bán gia tăng sau nhịp phục hồi mạnh đầu tuần.

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh khi giá dao động quanh vùng 84.000 USD. Ảnh: Reuters/Dado Ruvic.

Theo dữ liệu thị trường cập nhật lúc 23h54 ngày 23/9, Bitcoin (BTC) giao dịch quanh 83.897 USD, giảm khoảng 3% trong 24 giờ. Ethereum (ETH) ở khoảng 2.656 USD, giảm hơn 3,3%; BNB quanh 764 USD, giảm hơn 3%; XRP xuống khoảng 1,50 USD, giảm hơn 4%. Tổng vốn hóa thị trường tiền số ở khoảng 2.851 tỷ USD, với Bitcoin chiếm khoảng 59,1%.

Dữ liệu CoinMarketCap ở thời điểm cập nhật khác ghi nhận Bitcoin quanh 84.100 USD và Ethereum khoảng 2.669 USD, cho thấy BTC đang dao động rất sát mốc 84.000 USD. Solana (SOL) quanh 114,8 USD và vẫn giảm gần 2% trong 24 giờ.

Diễn biến này đảo ngược nhịp tăng trước đó, khi Bitcoin từng vượt 87.000 USD trong phiên 23/9.

280 triệu USD vị thế Long bị thanh lý

Biến động mạnh của Bitcoin đã kích hoạt làn sóng thanh lý trên thị trường phái sinh.

Theo dữ liệu CoinGlass được Cointelegraph dẫn lại, khoảng 280 triệu USD vị thế Long Bitcoin bị thanh lý trong khoảng 4 giờ khi giá BTC trượt xuống dưới 84.000 USD. Bitcoin trước đó hai lần tìm cách vượt vùng 87.000 USD nhưng không duy trì được đà tăng.

Một vùng giá được thị trường chú ý là khoảng 82.000 USD. Một số nhà phân tích kỹ thuật được Cointelegraph dẫn lời cho rằng đây là vùng hỗ trợ đáng theo dõi nếu Bitcoin tiếp tục suy yếu. Đây là nhận định thị trường, không phải mức hỗ trợ chắc chắn.

Bitcoin vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn hóa thị trường tiền số. Ảnh: Reuters/Dado Ruvic.

Dữ liệu kinh tế Mỹ gây sức ép lên tài sản rủi ro

Đợt điều chỉnh của Bitcoin diễn ra cùng thời điểm lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh.

S&P Global cho biết chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của Mỹ trong tháng 9 tăng lên 58,4 điểm, từ mức 56 điểm trong tháng 8, cao nhất kể từ tháng 7/2021. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sau đó tăng lên trên 5%, có thời điểm đạt khoảng 5,054%, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng rằng lãi suất tại Mỹ có thể duy trì ở mức cao, qua đó gây sức ép lên các loại tài sản nhạy cảm với thanh khoản như cổ phiếu công nghệ và tiền số.

Bitcoin giảm xuống dưới 84.000 USD trong khoảng một giờ sau khi dữ liệu PMI được công bố, sau khi từng giao dịch trên 87.000 USD trước đó.

ETF vẫn hút tiền mạnh trước nhịp giảm

Ở chiều ngược lại, dòng vốn vào các quỹ ETF tiền số giao ngay tại Mỹ vẫn là điểm hỗ trợ đáng chú ý.

Ethereum cùng nhiều đồng tiền số vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh trong phiên. Ảnh: Reuters/Dado Ruvic.

Theo dữ liệu Farside Investors đã hoàn tất, ngày 21/9, các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ hút ròng khoảng 999 triệu USD. Ngày 22/9, dòng vốn tiếp tục vào ròng khoảng 714,7 triệu USD. Riêng IBIT của BlackRock hút khoảng 350,3 triệu USD, FBTC của Fidelity khoảng 257,4 triệu USD và MSBT khoảng 99 triệu USD.

Các ETF Ethereum giao ngay cũng hút ròng khoảng 270 triệu USD ngày 21/9 và 162,2 triệu USD ngày 22/9. ETF Solana ghi nhận lần lượt khoảng 26 triệu USD và 28,9 triệu USD trong hai phiên này.

Như vậy, chỉ trong hai ngày 21 và 22/9, các ETF Bitcoin đã hút ròng khoảng 1,714 tỷ USD. Dòng tiền tổ chức vẫn tích cực, nhưng chưa đủ ngăn Bitcoin điều chỉnh khi áp lực từ lợi suất trái phiếu và hoạt động chốt lời gia tăng.

Dữ liệu ETF của ngày 23/9 chưa hoàn tất tại thời điểm cập nhật, do đó chưa thể xác định dòng tiền của phiên mới nhất.

Thị trường vẫn biến động mạnh

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong 24 giờ đạt khoảng 132,3 tỷ USD, trong khi vốn hóa giảm xuống khoảng 2.851 tỷ USD. Bitcoin vẫn chiếm hơn 59% tổng vốn hóa thị trường.

Diễn biến tiếp theo của Bitcoin quanh vùng 82.000 - 84.000 USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và dòng vốn ETF sẽ tiếp tục là những yếu tố được thị trường theo dõi trong phiên 24/9.

* Giá tiền số biến động liên tục. Các mức giá trong bài được ghi nhận theo thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tại thời điểm xuất bản.