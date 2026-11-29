Đảo chiều giảm ngược nhịp chứng khoán Mỹ do sức ép niềm tin và chính sách

Theo Bloomberg, giá Bitcoin một lần nữa rơi xuống dưới ngưỡng 60.000 USD trong phiên giao dịch ngày 27/11/2026, bỏ lỡ nhịp phục hồi mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ khi Phố Wall giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Trước thời điểm điều chỉnh, đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất thị trường từng ghi nhận mức tăng 2,3% và vượt mốc 62.000 USD. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị xóa sạch khi thị trường chứng khoán New York mở cửa, đẩy giá Bitcoin lùi sâu về vùng 58.760 USD. Sau nhịp giảm này, đồng tiền số chỉ phục hồi nhẹ lên quanh ngưỡng 60.000 USD, trong khi chỉ số S&P 500 tăng tới 1,6%. Cùng xu hướng với Bitcoin, nhiều đồng tiền mã hóa khác trên thị trường cũng đồng loạt suy yếu.

Diễn biến phân hóa này thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi trước giờ mở cửa, Bitcoin vẫn tăng giá đồng pha với các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ nhưng lập tức chịu áp lực bán ngay khi Phố Wall bước vào phiên giao dịch chính thức.

Tính từ đầu tháng 11/2026 đến nay, Bitcoin đã đánh mất khoảng 23% giá trị và đứng trước nguy cơ khép lại tháng giao dịch tồi tệ nhất trong hơn 4 năm qua. Áp lực bán kéo dài xuất phát từ việc niềm tin của giới đầu tư suy giảm sau hàng loạt vụ tấn công mạng quy mô lớn trong lĩnh vực tiền mã hóa, cộng hưởng với những bất ổn ngày càng gia tăng về chính sách quản lý sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Đánh giá về xu hướng kỹ thuật, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nhận định nếu giá Bitcoin tiếp tục giảm xuống mốc 57.000 USD, thị trường sẽ xác nhận kịch bản giảm giá trong ngắn hạn.

Lợi nhuận chưa thực hiện của nhóm nắm giữ lớn sụt 81% và áp lực thanh khoản cuối năm

Đợt bán tháo mạnh trong tháng 11 đã thu hẹp đáng kể phần lợi nhuận chưa thực hiện của nhóm nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn Bitcoin, thường được thị trường gọi là cá voi, đặt nhóm này trước nguy cơ kết thúc năm trong trạng thái thua lỗ.

Theo số liệu từ nền tảng phân tích dữ liệu CryptoQuant, biên lợi nhuận chưa thực hiện bình quân của các địa chỉ ví nắm giữ từ 1.000 đến 10.000 Bitcoin trong quý IV/2026 chỉ còn 5,7%. Đây là mức thấp nhất ghi nhận từ đầu năm 2026 và giảm sâu so với mức 33,9% vào thời điểm cuối tháng 9.

Xét theo giá trị tuyệt đối, tổng lợi nhuận chưa thực hiện của nhóm địa chỉ ví nắm giữ từ 1.000 Bitcoin trở lên hiện chỉ còn 23,8 tỷ USD. Con số này giảm khoảng 81% so với mức 124,7 tỷ USD hồi tháng 9/2026 và thấp hơn khoảng 92% so với vùng đỉnh 294,4 tỷ USD từng thiết lập vào tháng 8/2025.

Triển vọng thị trường tiền mã hóa trong những tuần giao dịch cuối năm tiếp tục đối diện nhiều thách thức khi dòng tiền có dấu hiệu chững lại. Nhận định về diễn biến sắp tới, ông Fredrick Collins, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành nền tảng dữ liệu tiền mã hóa Velo Data, cho rằng thị trường đang bước vào mùa nghỉ lễ và nhiều khả năng sẽ chứng kiến trạng thái thanh khoản thấp đi kèm biên độ biến động mạnh trong phần thời gian còn lại của năm.