Sắc đỏ bao trùm thị trường tiền số khi Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng tiền lớn đồng loạt giảm giá. Ảnh minh họa.

Bitcoin lùi sâu, nhiều đồng tiền số mất giá hai chữ số

Cập nhật sáng 20/11 (giờ Việt Nam), Bitcoin (BTC) giao dịch quanh mức 62.140 USD, giảm khoảng 0,3% trong 24 giờ và 13% trong 7 ngày, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Trong vòng 24 giờ gần nhất, đồng tiền số lớn nhất thế giới dao động từ khoảng 61.419 USD đến 64.006 USD. Biên độ giao dịch hơn 2.500 USD cho thấy thị trường vẫn biến động mạnh, dù mức thay đổi tính theo ngày không lớn.

Vốn hóa của Bitcoin hiện vào khoảng 1.250 tỷ USD, với khối lượng giao dịch 24 giờ đạt hơn 33 tỷ USD.

Diễn biến tương tự xuất hiện ở Ethereum (ETH). Đồng tiền số lớn thứ hai giao dịch quanh 1.756 USD, giảm khoảng 12,6% trong một tuần. Vốn hóa của Ethereum còn khoảng 215 tỷ USD, trong khi giá trị giao dịch 24 giờ đạt gần 10,7 tỷ USD.

Áp lực giảm giá không chỉ tập trung ở hai đồng tiền dẫn đầu. Trong 7 ngày qua, BNB mất gần 12%, Solana (SOL) giảm hơn 11%, Dogecoin (DOGE) giảm khoảng 12,7%, trong khi XRP mất gần 8%.

Đà giảm trên diện rộng khiến nhiều đồng tiền số chưa thể lấy lại mức giá thiết lập trước đợt bán tháo giữa tháng 11. Những nhịp phục hồi ngắn trong ngày chưa đủ bù đắp mức giảm tích lũy của cả tuần.

Theo CoinGecko, tổng vốn hóa thị trường tiền số toàn cầu hiện dao động quanh 2.200 tỷ USD, với giá trị giao dịch trong 24 giờ đạt khoảng 75 tỷ USD. Riêng Bitcoin chiếm khoảng 56% đến 57% tổng vốn hóa, tiếp tục giữ vai trò chi phối xu hướng thị trường.

Bảng giá tiền số đáng chú ý

Cập nhật 05h40 ngày 20/11/2026 (giờ Việt Nam)

Nguồn: Dữ liệu thị trường tổng hợp, tham chiếu CoinGecko. Giá được làm tròn, biến động theo thời điểm giao dịch.

Dòng vốn ETF rút mạnh, tâm lý nhà đầu tư suy yếu

Một trong những diễn biến đáng chú ý là hoạt động rút vốn tại các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin giao ngay ở Mỹ.

Theo số liệu từ Farside Investors, trong phiên 18/11, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng vốn rút ròng 306,5 triệu USD. Trước đó, phiên 17/11 cũng chứng kiến lượng vốn rút ròng 239,9 triệu USD.

Trong phiên 18/11, quỹ IBIT của BlackRock bị rút ròng 148,7 triệu USD, trong khi FBTC của Fidelity ghi nhận mức rút ròng 69,3 triệu USD.

Dòng vốn tại các quỹ ETF Ethereum cũng diễn biến bất lợi. Ngày 18/11, nhóm quỹ này ghi nhận mức rút ròng 39,8 triệu USD, sau khi đã mất 29,1 triệu USD trong phiên 17/11.

Bitcoin, Ethereum, XRP và Solana là những đồng tiền số có vốn hóa lớn trên thị trường. Ảnh minh họa.

Diễn biến trên phản ánh hoạt động thu hẹp vị thế tại một bộ phận nhà đầu tư tổ chức, trong bối cảnh thị trường tiền số liên tục giảm giá.

Ở góc độ tâm lý, chỉ số Fear & Greed do CoinGecko công bố ở mức 22 điểm, thuộc vùng "sợ hãi cực độ". Chỉ số này cho thấy tâm lý bi quan đang chiếm ưu thế, dù không đồng nghĩa giá sẽ tiếp tục giảm trong mọi phiên giao dịch.

Bên cạnh dòng vốn ETF, thị trường còn chịu tác động từ kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Khả năng lãi suất duy trì ở mức cao đang khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với các tài sản có mức độ rủi ro lớn.

Một yếu tố khác được giới giao dịch theo dõi là đợt đáo hạn quyền chọn Bitcoin và Ethereum trong ngày 20/11. Theo dữ liệu tổng hợp từ thị trường phái sinh, giá trị danh nghĩa các hợp đồng đến hạn vào khoảng 2,5 tỷ USD.

Việc đáo hạn khối lượng lớn hợp đồng có thể làm gia tăng hoạt động điều chỉnh vị thế, nhất là khi giá Bitcoin đang dao động quanh vùng 62.000 USD.

Sau một tuần giảm sâu, khoảng cách giữa các nhịp phục hồi ngắn hạn và mức giá của tuần trước vẫn khá lớn. Trong khi đó, số liệu ETF cho thấy dòng vốn tổ chức chưa có dấu hiệu quay trở lại một cách bền vững.