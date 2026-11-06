Bitcoin lao một mạch xuống 76.000 USD

Giá Bitcoin tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch ngày 5/11, xuống mức thấp nhất trong 7 tuần, khi làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ lan rộng sang các tài sản rủi ro, làm trầm trọng thêm tâm lý bi quan vốn đang bao trùm thị trường tiền mã hóa.

Theo Bloomberg, đồng tiền số lớn nhất thế giới có thời điểm giảm tới 5,8%, rơi xuống dưới ngưỡng 76.000 USD. Ethereum, đồng tiền mã hóa lớn thứ hai thị trường, cũng mất khoảng 8% giá trị.

Thị trường tài chính thế giới đỏ lửa

Đợt bán tháo diễn ra trong bối cảnh chỉ số Nasdaq 100 lao dốc 6,4%, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu sản xuất chip. Áp lực bán gia tăng sau khi một số doanh nghiệp công nghệ đưa ra triển vọng kinh doanh kém tích cực trong khi giới đầu tư lo ngại khả năng đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội Mỹ có thể dẫn tới các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn đối với ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

Thị trường tiền mã hóa vốn đã chịu nhiều sức ép từ những vấn đề nội tại, đặc biệt là hậu quả của vụ tấn công mạng nhằm vào sàn Binance và sự suy giảm hứng thú của nhà đầu tư cá nhân. Biến động mạnh trên thị trường cổ phiếu công nghệ càng khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt - yếu tố thông thường có thể hỗ trợ các tài sản mang tính đầu cơ.

Vetle Lunde, Giám đốc nghiên cứu tại K33, nhận định đà giảm của Bitcoin có mối liên hệ chặt chẽ với làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ.

Theo chuyên gia này, đây là một đợt biến động có tính tương quan rất lớn giữa các thị trường, nhiều khả năng xuất phát từ phản ứng của giới đầu tư trước kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Thị trường tài chính nói chung đang biến động đặc biệt mạnh khi các nhà đầu tư tìm cách đánh giá tác động của kịch bản đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Giá trị mỗi Bitcoin giảm hơn 4.000 USD chỉ trong vòng vài tiếng. Ảnh: CoinMarketCap.

Không chỉ các đồng tiền mã hóa, cổ phiếu của những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cũng đồng loạt lao dốc.

Trong phiên giao dịch ngày 5/11, cổ phiếu các công ty khai thác Bitcoin và vận hành trung tâm dữ liệu AI như CleanSpark, Cipher Digital và MARA Holdings đều giảm hơn 14%. Trong khi đó, 2 nền tảng giao dịch tài sản số Coinbase Global và Robinhood Markets cùng mất khoảng 10% thị giá.

James Butterfill, Giám đốc nghiên cứu tại CoinShares, cho rằng việc các doanh nghiệp khai thác Bitcoin mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng AI đã khiến triển vọng kinh doanh của họ ngày càng gắn chặt với ngành công nghệ này, đồng thời làm gia tăng mức độ tổn thương khi thị trường đảo chiều.

Theo ông, Bitcoin và Ether đang bị cuốn vào làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên diện rộng. Những lo ngại về tình hình chính trị, hoạt động sử dụng đòn bẩy tài chính và huy động vốn trong lĩnh vực AI đang lan sang thị trường tiền mã hóa.

Mặc dù bản thân Bitcoin không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ, nhà đầu tư vẫn thường bán đồng thời những tài sản này khi muốn giảm mức độ chấp nhận rủi ro. Hoạt động thanh lý các vị thế sử dụng đòn bẩy càng khuếch đại đà giảm.

Nhà đầu tư rút 1 tỷ USD khỏi các quỹ ETF Bitcoin

Áp lực bán trên thị trường tiền mã hóa còn thể hiện rõ qua dòng vốn rút khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin giao ngay tại Mỹ.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, trong những ngày sau vụ tấn công mạng nhằm vào Binance cho đến hết ngày 4/11, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận dòng vốn rút ròng khoảng 1 tỷ USD.

Đáng chú ý, quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) do BlackRock quản lý chịu áp lực lớn nhất, với khoảng 900 triệu USD bị rút ra trong giai đoạn này, tương đương 90% tổng giá trị rút ròng của nhóm quỹ.

Diễn biến trên cho thấy sự thay đổi đáng kể trong tâm lý của các nhà đầu tư tổ chức, vốn từng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu cầu đối với Bitcoin thông qua các sản phẩm ETF.

Trong khi đó, dữ liệu từ Glassnode cho thấy khả năng sinh lời của nhóm nhà đầu tư Bitcoin ngắn hạn cũng đang xấu đi nhanh chóng.

Chỉ khoảng một tháng trước, gần như toàn bộ lượng Bitcoin do các nhà đầu tư ngắn hạn nắm giữ đều đang có lãi. Đây là nhóm nhà đầu tư mua Bitcoin trong vòng 155 ngày gần nhất.

Tuy nhiên, sau đợt điều chỉnh mạnh vừa qua, tỷ lệ Bitcoin có lãi trong nhóm này đã giảm sâu.

Trong báo cáo công bố tuần này, các nhà phân tích của Glassnode cho biết phần lớn lượng Bitcoin do nhà đầu tư ngắn hạn nắm giữ hiện đã rơi vào trạng thái thua lỗ.

Michael O'Rourke, Giám đốc chiến lược thị trường tại JonesTrading, cho rằng đà giảm của Bitcoin là một phần trong xu hướng cắt giảm rủi ro đang diễn ra trên các thị trường tài chính.

Theo ông, trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro chi phối hoạt động giao dịch, nhịp phục hồi của Bitcoin trong phiên trước đó vốn đã thiếu cơ sở để duy trì.

Dù vậy, không phải tất cả chuyên gia đều bi quan về triển vọng của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Norberto Giudice, chuyên gia về tiền mã hóa và blockchain, cho rằng phần lớn đà giảm gần đây của Bitcoin bắt nguồn từ các yếu tố bên ngoài thị trường tài sản số, thay vì sự suy yếu trong các yếu tố nền tảng của đồng tiền này.

Theo ông, đợt điều chỉnh hiện tại không liên quan trực tiếp đến chu kỳ giá hay giá trị cơ bản của Bitcoin. Do đó, khi những biến động trên thị trường tài chính toàn cầu lắng xuống, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới vẫn có khả năng tiếp tục xu hướng tăng trưởng dài hạn.