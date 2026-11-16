Bitcoin lao dốc về vùng 62.000 USD, gần 2 tỷ USD vị thế tiền số bị thanh lý

Bitcoin lao dốc trong phiên giao dịch cuối tuần, có thời điểm xuống dưới 62.000 USD. Ảnh minh họa: Unsplash.

Thị trường tiền mã hóa khép lại tuần giao dịch đầy biến động khi Bitcoin (BTC), đồng tiền số có vốn hóa lớn nhất thế giới, liên tục mất giá và kéo theo đà giảm của nhiều đồng tiền lớn.

Theo Bloomberg, ngày 15/11, Bitcoin có thời điểm giảm xuống 62.112 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 14/7/2026. Trước đó, đồng tiền này mất 5,7% trong phiên giao dịch ngày 14/11 tại Mỹ, sau đó tiếp tục giảm 3,6% trong phiên châu Á.

Dữ liệu từ sàn Coinbase ghi nhận Bitcoin có lúc xuống dưới 62.000 USD trước khi phục hồi trở lại trên 64.000 USD.

Tính từ ngày 21/10, Bitcoin đã mất khoảng 25% giá trị. Đợt điều chỉnh đưa đồng tiền số lớn nhất thế giới quay về vùng giá thấp nhất trong nhiều tháng.

Áp lực bán cũng lan rộng sang các đồng tiền mã hóa khác. Ethereum (ETH), đồng tiền số lớn thứ hai thế giới, giảm 8% trong phiên giao dịch tại Mỹ ngày 14/11 và tiếp tục mất thêm 3,4% trong ngày 15/11, xuống còn 1.711 USD, thấp nhất kể từ ngày 8/7.

Làn sóng thanh lý gần 2 tỷ USD

Đà giảm mạnh của Bitcoin khiến hàng loạt vị thế giao dịch sử dụng đòn bẩy bị đóng bắt buộc.

Theo dữ liệu CoinGlass được Bloomberg dẫn lại, trong 24 giờ tính đến 9h ngày 15/11 theo giờ Singapore, các sàn giao dịch ghi nhận khoảng 2 tỷ USD vị thế tiền mã hóa bị thanh lý.

Trong đó, các vị thế liên quan đến Bitcoin chiếm khoảng 774 triệu USD, Ethereum khoảng 488 triệu USD. Phần lớn thuộc về các giao dịch đặt cược giá tăng.

Trước đó, ngày 13/11, thị trường cũng ghi nhận khoảng 1,3 tỷ USD vị thế mua tiền mã hóa sử dụng đòn bẩy bị thanh lý trong vòng 24 giờ.

Việc giá Bitcoin giảm nhanh khiến những tài khoản không đáp ứng yêu cầu ký quỹ bị hệ thống giao dịch tự động đóng vị thế. Các lệnh thanh lý liên tiếp làm gia tăng áp lực bán trên thị trường.

Theo ông Rich Rosenblum, đồng sáng lập công ty tạo lập thị trường tiền mã hóa GSR, đợt giảm giá có yếu tố kỹ thuật khi Bitcoin xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày, quanh mức 73.000 USD. Diễn biến này kéo theo hoạt động thanh lý vị thế và sự gia tăng các giao dịch bán khống.

Gần 1,91 tỷ USD rút khỏi các quỹ Bitcoin ETF

Cùng với làn sóng bán tháo, dòng vốn rút khỏi các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin giao ngay (ETF) tại Mỹ tiếp tục gia tăng.

Theo dữ liệu Farside Investors, trong 7 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 5 đến 13/11, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận tổng giá trị rút ròng khoảng 1,91 tỷ USD.

Riêng phiên 13/11, dòng vốn rút ròng đạt 185,4 triệu USD. Trong đó, quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock bị rút 143,5 triệu USD, còn Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ghi nhận 41,9 triệu USD rút ròng.

Tính từ ngày 30/10 đến 13/11, tổng dòng vốn rút ròng khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ lên tới gần 3 tỷ USD.

Theo Bloomberg, thị trường tiền mã hóa chịu sức ép từ kỳ vọng lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin và tâm lý hạn chế nắm giữ tài sản rủi ro của nhà đầu tư.

Sau nhịp giảm sâu ngày 15/11, Bitcoin đã phục hồi một phần nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng giá 70.000 USD được ghi nhận trước đợt bán tháo.