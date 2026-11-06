Bitcoin lao dốc, thị trường tiền số mất hàng trăm tỷ USD vốn hóa

Những đồng xu biểu tượng Bitcoin đặt trên bàn phím máy tính, phía sau là màn hình hiển thị biểu đồ giao dịch tiền số. Ảnh minh họa: Jakub Żerdzicki/Unsplash.

Tháng 10 mất đà, đầu tháng 11 dồn dập sóng bán tháo

Thị trường tiền số toàn cầu trải qua tháng 10/2026 với xu hướng giảm chiếm ưu thế. Theo dữ liệu tổng hợp từ CryptoTicker, tổng vốn hóa thị trường giảm khoảng 9%, Bitcoin mất 7,3%, trong khi Ethereum giảm khoảng 16%. Phần lớn các đồng tiền số có vốn hóa lớn khép lại tháng trong sắc đỏ.

Áp lực bán tiếp tục kéo dài sang những ngày đầu tháng 11. Bitcoin có thời điểm phục hồi vượt 80.000 USD nhưng không duy trì được đà tăng. Các nhịp hồi phục liên tục bị gián đoạn khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng kinh tế, diễn biến thị trường chứng khoán và những rủi ro liên quan đến tài sản số.

Một trong những sự kiện gây chú ý là vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch Binance ngày 29/10, khiến khoảng 6,3 tỷ USD tài sản số bị đánh cắp. Theo Reuters, Binance cho biết đã sử dụng nguồn lực tài chính của doanh nghiệp để bù đắp phần lớn số tài sản bị mất, đồng thời phối hợp với các đối tác và cơ quan chức năng truy tìm dòng tiền.

Đến đầu tháng 11, khách hàng Binance đã rút ròng khoảng 4,72 tỷ USD sau khi sàn mở lại hoạt động rút tiền. Tuy nhiên, con số này chỉ tương đương khoảng 3% tổng tài sản trên nền tảng, cho thấy hoạt động rút tiền chưa chuyển thành làn sóng tháo chạy trên diện rộng.

Sự cố an ninh mạng làm gia tăng lo ngại về khả năng bảo vệ tài sản của các nền tảng giao dịch tập trung, trong thời điểm thị trường tiền số đang chịu sức ép từ môi trường tài chính quốc tế.

Ngày 5/11 theo giờ Mỹ, thị trường chứng khoán công nghệ giảm mạnh, kéo theo đợt bán tháo trên thị trường tài sản số. Bitcoin từ vùng trên 80.000 USD giảm xuống dưới 76.000 USD. Ethereum, Solana cùng nhiều đồng tiền số khác cũng ghi nhận mức giảm sâu.

Diễn biến này cho thấy tiền số tiếp tục chịu ảnh hưởng đáng kể từ tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu. Khi các tài sản rủi ro bị bán tháo, hoạt động đóng vị thế sử dụng đòn bẩy có thể khiến giá tiền số biến động mạnh hơn.

Bitcoin thủng mốc 76.000 USD, hơn 1 tỷ USD vị thế bị thanh lý

Theo dữ liệu CoinMarketCap được đối chiếu rạng sáng 6/11 (giờ Việt Nam), Bitcoin giao dịch quanh 75.961 USD/BTC, giảm 5,22% trong 24 giờ. Ethereum mất gần 7%, xuống khoảng 2.246 USD.

Áp lực bán lan rộng sang nhiều đồng tiền số lớn. Solana giảm 5,38%, còn 89,63 USD; XRP mất 4,73%, xuống 1,23 USD; BNB giảm 3,36%, giao dịch quanh 690,32 USD. Dogecoin và Chainlink cũng ghi nhận mức giảm trên 5%.

Tổng vốn hóa thị trường tiền số còn khoảng 2.550 tỷ USD, giảm 4,73% trong 24 giờ. Điều này đồng nghĩa quy mô thị trường đã thu hẹp hơn 100 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Tâm lý nhà đầu tư tiếp tục suy yếu. Chỉ số Fear & Greed trên CoinMarketCap ở mức 32 điểm, thuộc vùng sợ hãi, phản ánh sự thận trọng trước những biến động mạnh của thị trường.

Đáng chú ý, hoạt động thanh lý trên thị trường phái sinh diễn ra với quy mô lớn. Dữ liệu thị trường ghi nhận khoảng 1,08 tỷ USD vị thế bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó các vị thế mua chiếm khoảng 954 triệu USD.

Việc các vị thế sử dụng đòn bẩy bị đóng bắt buộc khiến áp lực bán tiếp tục gia tăng. Khi giá giảm nhanh, những nhà đầu tư đặt cược vào xu hướng tăng có thể phải bán tài sản hoặc bị hệ thống giao dịch tự động thanh lý, từ đó đẩy giá xuống thấp hơn.

Bitcoin và Ethereum vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động giao dịch, song mức giảm của nhiều đồng tiền số khác cho thấy áp lực bán đã lan rộng ra toàn thị trường.

Giá tiền số ngày 6/11/2026

Dữ liệu tham khảo: CoinMarketCap, rạng sáng 6/11/2026 (giờ Việt Nam). Giá biến động liên tục trên các sàn giao dịch.

Chỉ số toàn thị trường

Tổng vốn hóa 2.550 tỷ USD

Biến động vốn hóa 24h −4,73%

Fear & Greed 32 - Sợ hãi

Thanh lý 24h 1,03 tỷ USD

Nguồn: CoinMarketCap. Các chỉ số phản ánh thời điểm khảo sát và có thể thay đổi.

Bitcoin trước ngưỡng 75.000 USD: Phục hồi hay tiếp tục giảm sâu?

Triển vọng ngắn hạn của thị trường tiền số tiếp tục chịu sức ép khi Bitcoin chưa lấy lại được những vùng giá đã đánh mất trong các phiên gần đây.

Theo phân tích kỹ thuật được Reuters công bố ngày 4/11, vùng 75.000 USD là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý của Bitcoin. Nếu giá xuyên thủng khu vực này, áp lực bán có thể tiếp tục gia tăng, với vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 73.188 USD.

Ở chiều ngược lại, Bitcoin cần phục hồi vượt vùng 81.319 USD để cải thiện tín hiệu kỹ thuật. Nếu lực mua đủ mạnh, khu vực 84.800 USD có thể trở thành ngưỡng kháng cự tiếp theo.

Trong những phiên tới, diễn biến chứng khoán Mỹ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch trên thị trường tiền số.

Dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay cũng là yếu tố cần theo dõi. Hoạt động mua ròng có thể hỗ trợ giá, trong khi dòng vốn rút ra kéo dài sẽ làm gia tăng sức ép đối với thị trường.

Bên cạnh đó, diễn biến lãi suất Mỹ, thanh khoản toàn cầu và khả năng ổn định hoạt động của các sàn giao dịch lớn có thể tác động đến quyết định phân bổ vốn của nhà đầu tư.

Đối với Ethereum và các đồng tiền số có vốn hóa nhỏ hơn, xu hướng ngắn hạn nhiều khả năng vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của Bitcoin. Trong điều kiện thanh khoản suy yếu, những đồng tiền có mức biến động lớn có nguy cơ chịu áp lực bán mạnh hơn khi thị trường xuất hiện thêm các đợt điều chỉnh.

Xét trong ngắn hạn, thị trường có thể diễn biến theo hai kịch bản. Nếu Bitcoin giữ được vùng 75.000 USD và dòng tiền cải thiện, giá có khả năng xuất hiện những nhịp phục hồi kỹ thuật. Ngược lại, việc đánh mất vùng hỗ trợ này có thể khiến Bitcoin tiếp tục kiểm định các mức giá thấp hơn.

Trong trung hạn, triển vọng thị trường sẽ phụ thuộc vào khả năng phục hồi dòng vốn, diễn biến chính sách tiền tệ và mức độ ổn định của hệ thống giao dịch tài sản số.

Sau giai đoạn suy yếu của tháng 10 và đợt bán tháo đầu tháng 11, thị trường tiền số đang bước vào thời điểm nhạy cảm. Khả năng Bitcoin giữ được vùng hỗ trợ quan trọng, cùng diễn biến dòng tiền trong những phiên tới, sẽ quyết định liệu thị trường có thể ổn định trở lại hay tiếp tục kéo dài xu hướng giảm.