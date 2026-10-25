Bitcoin giữ mốc 80.000 USD, dòng tiền ETF đảo chiều

Đồng Bitcoin trước biến động thị trường. Ảnh: Yahoo Finance

Bitcoin giữ mốc 80.000 USD, Ethereum giảm giá

Theo dữ liệu thị trường cập nhật lúc 15h24 ngày 25/10 (giờ Việt Nam), Bitcoin (BTC) giao dịch quanh 80.402 USD, giảm 0,35% trong 24 giờ và giảm 1,47% trong 7 ngày. Đồng tiền số có vốn hóa lớn nhất thế giới tiếp tục dao động sát ngưỡng 80.000 USD sau những biến động mạnh trong tuần.

Ethereum (ETH) giao dịch ở mức 2.338 USD, giảm 1,34% trong 24 giờ và mất 2,9% trong một tuần. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu đối với đồng tiền số lớn thứ hai thị trường.

Một số đồng tiền số khác ghi nhận biến động trái chiều. BNB tăng 1,2%, lên 742,61 USD; XRP tăng 1,53%, đạt 1,30 USD. Trong khi đó, Solana (SOL) giảm 0,53%, xuống 101,37 USD; Dogecoin (DOGE) giảm 1,24%, còn 0,0767 USD.

Ở nhóm tăng giá, Zcash (ZEC) ghi nhận mức tăng 2,29% trong 24 giờ, lên 1.191,18 USD. Ngược lại, Chainlink (LINK) giảm 2,53%, Cardano (ADA) mất 1,56%.

Tổng vốn hóa thị trường tiền số đạt khoảng 2.689 tỷ USD, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ ở mức 53,27 tỷ USD. Bitcoin chiếm 60,12% tổng vốn hóa, trong khi Ethereum chiếm 10,62%.

Mức độ chi phối của Bitcoin cho thấy đồng tiền này vẫn giữ vai trò quan trọng đối với diễn biến chung của thị trường, dù dòng tiền đang có sự phân hóa giữa các nhóm tài sản.

Dòng vốn ETF Bitcoin đảo chiều

Một trong những diễn biến đáng chú ý là sự thay đổi dòng vốn tại các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin giao ngay ở Mỹ.

Theo dữ liệu được The Block tổng hợp, trong phiên giao dịch ngày 22/10, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng vốn rút ròng 635,6 triệu USD, mức lớn nhất trong một phiên kể từ tháng 6/2026.

Đáng chú ý, quỹ IBIT của BlackRock bị rút ròng 254,1 triệu USD, tiếp đến là FBTC của Fidelity với 217,5 triệu USD và ARKB của Ark Invest/21Shares với 109,4 triệu USD.

Trước đó, các quỹ ETF Bitcoin đã ghi nhận ba phiên hút vốn liên tiếp từ ngày 19 đến 21/10, với tổng giá trị hơn 1 tỷ USD. Việc dòng tiền nhanh chóng đảo chiều cho thấy hoạt động phân bổ vốn của các nhà đầu tư tổ chức vẫn có những biến động đáng kể.

Dù vậy, dòng vốn rút ra trong một phiên chưa đủ để khẳng định xu hướng dài hạn. Sự thay đổi giữa các phiên giao dịch phản ánh mức độ nhạy cảm của thị trường trước những biến động của môi trường đầu tư quốc tế.

Bitcoin và Ethereum là hai đồng tiền số lớn nhất thị trường. Ảnh minh họa: Benzinga.

Thị trường hướng sự chú ý đến cuộc họp Fed

Bên cạnh dòng vốn ETF, diễn biến giá dầu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và triển vọng lãi suất đang tác động đến tâm lý trên thị trường tiền số.

Trong những phiên gần đây, giá dầu thế giới tăng mạnh đã làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới đầu tư đang theo dõi cuộc họp chính sách của Fed dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 - 28/10. Những tín hiệu liên quan đến lãi suất và triển vọng lạm phát có thể ảnh hưởng đến dòng vốn trên thị trường tài chính, trong đó có các tài sản số.

Bitcoin đang giao dịch sát ngưỡng 80.000 USD, mức giá được nhiều nhà phân tích kỹ thuật theo dõi trong ngắn hạn. Nếu áp lực bán gia tăng, khả năng duy trì ngưỡng này sẽ tiếp tục được thử thách. Ngược lại, sự ổn định của dòng vốn ETF và tín hiệu tích cực từ chính sách tiền tệ có thể hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường tiền số giao dịch liên tục, biến động giá có thể xuất hiện ngay cả vào những ngày thị trường chứng khoán truyền thống đóng cửa. Diễn biến của Bitcoin, Ethereum và dòng vốn ETF trong những phiên tới sẽ là những chỉ dấu đáng chú ý để đánh giá xu hướng thị trường bước sang tuần giao dịch mới.