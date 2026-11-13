Bitcoin giảm xuống dưới 70.000 USD/BTC

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới có lúc giảm tới 2,2%, xuống dưới 70.000 USD/BTC, mức thấp nhất kể từ ngày 20/8. Sau đó, bitcoin thu hẹp mức giảm và giao dịch quanh 70.200 USD/BTC lúc 11 giờ ngày 13/11 theo giờ Singapore (tức 10 giờ ngày 13/11 theo giờ Việt Nam).

Phiên này, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ phần lớn vẫn neo gần mức cao của phiên 12/11 do lo ngại về lạm phát.

Đà suy yếu của bitcoin phản ánh nhiều sức ép cùng lúc đè lên thị trường tiền điện tử trong những tuần gần đây. Giá dầu cao và lạm phát ở mức cao đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Sau cuộc bầu cử giữa kỳ, đảng Dân chủ sẽ giành lại quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ từ năm sau. Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng ngành tiền điện tử sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.

Bên mua là các tổ chức cũng thu hẹp hoạt động trong hai tuần qua. Từ ngày 30/10 đến 11/11, dòng vốn chảy khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin niêm yết tại Mỹ có trị giá hơn 2,5 tỷ USD.