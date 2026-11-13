Bitcoin giảm gần 4% khi cổ phiếu công nghệ chịu sức ép

Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới có thời điểm mất 3,6%, xuống khoảng 71.900 USD tại New York. Các tài sản kỹ thuật số khác cũng đi xuống, cùng chiều với thị trường chứng khoán Mỹ, trong bối cảnh những bất ổn liên quan đến Nvidia làm gia tăng sức ép lên nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI).

Nvidia là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI. Tuy nhiên, những thông tin bất lợi liên quan đến ban lãnh đạo công ty gần đây đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Bitcoin chịu sức ép khi tâm lý thận trọng gia tăng trên thị trường tài chính và nhà đầu tư liên tục rút vốn khỏi các quỹ ETF. Ảnh: Crypto Sticker.

Đà phục hồi của Bitcoin từ mức dưới 58.000 USD hồi tháng 7 cũng đang có dấu hiệu chững lại. Hôm thứ Tư (ngày 11/11), giá đồng tiền này xuống mức thấp nhất trong gần ba tháng sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, làm gia tăng lo ngại lãi suất có thể tiếp tục duy trì ở mức cao hoặc tăng thêm.

Dean Chen, chuyên gia phân tích tại sàn giao dịch tiền điện tử Bitunix, nhận định Bitcoin đang cho thấy sự thay đổi trong cấu trúc thị trường. Theo ông, áp lực bán tập trung chủ yếu ở các sản phẩm phái sinh, trong khi hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn tương đối ổn định.

Chỉ số chênh lệch khối lượng tích lũy (CVD) trên thị trường hợp đồng tương lai, thước đo tương quan giữa lực mua và lực bán, đã chuyển sang vùng tiêu cực rõ rệt. Trong khi đó, khối lượng hợp đồng mở cũng giảm. Theo ông Chen, những tín hiệu này cho thấy nhà đầu tư đang thu hẹp các vị thế sử dụng đòn bẩy, dù tâm lý chung của thị trường vẫn chưa có sự đồng thuận.

Dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ cũng là yếu tố gây sức ép đáng kể. Kể từ ngày 30/10, dòng tiền vào các quỹ này đã đảo chiều, với tổng giá trị rút ròng khoảng 2,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể tạo thêm bất ổn cho thị trường tiền điện tử. Việc Đảng Dân chủ giành chiến thắng và nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong năm tới có nguy cơ làm gia tăng đối đầu giữa nhánh lập pháp và chính quyền Tổng thống Donald Trump, người có quan điểm cởi mở hơn đối với tài sản kỹ thuật số.

Một yếu tố khác là quyết định của MSCI Inc. về việc loại Strategy Inc., doanh nghiệp nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất trong nhóm công ty niêm yết, khỏi các chỉ số cổ phiếu toàn cầu. Theo Caroline Mauron, đồng sáng lập Orbit Markets, dù quyết định này đã được dự báo trước, điều này vẫn góp phần làm gia tăng tâm lý bất ổn trên thị trường sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Bà cho rằng Bitcoin hiện thiếu các yếu tố hỗ trợ trong ngắn hạn khi giá đi xuống. Mốc 70.000 USD sẽ là ngưỡng quan trọng cần theo dõi trong thời gian tới.

Áp lực bán cũng lan sang cổ phiếu của các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử. Cổ phiếu Strategy từng ghi nhận mức giảm 8%, Coinbase Global mất 4,5%, còn Circle Internet Group giảm 5,3%.