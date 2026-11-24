Bitcoin đang đối mặt với tháng 11 giảm mạnh nhất kể từ năm 2022. Mở đầu tháng ở ngưỡng 77.000 USD, đồng tiền số này đã giảm sâu xuống mức 55.100 USD vào ngày 21/11 trước khi phục hồi nhẹ lên trên vùng 60.000 USD.

Hình minh họa đồng Bitcoin. Ảnh: Vtz

Cùng với đà điều chỉnh của giá, dòng vốn tổ chức cũng ghi nhận xu hướng rút ra khỏi thị trường. Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin tại Mỹ bị rút ròng kỷ lục 3,5 tỷ USD từ đầu tháng đến nay, phản ánh tâm lý phòng thủ gia tăng của giới đầu tư. Dữ liệu thị trường cũng cho thấy khoảng 51,5% lượng Bitcoin đang lưu hành hiện ở trạng thái thua lỗ, tạo thêm áp lực tài chính lên người nắm giữ trong ngắn hạn.

Trên thị trường phái sinh, tỷ lệ phí cấp vốn (funding rate) của các hợp đồng kỳ hạn đã chuyển sang trạng thái âm, đồng nghĩa các nhà bán khống phải trả phí cho bên mua và cho thấy vị thế bán đang chiếm ưu thế. Bên cạnh đó, nhịp bán tháo ở nhóm cổ phiếu công nghệ cũng làm suy giảm khẩu vị rủi ro chung, khiến dòng tiền hạn chế chảy vào các tài sản số.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của Bitcoin đã hạ xuống mức 19,95 – vùng quá bán sâu thường xuất hiện quanh các đáy cục bộ trong lịch sử. Dù vậy, việc chấm dứt chuỗi 13–16 ngày liên tiếp tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (lower high) mới chỉ là tín hiệu ổn định bước đầu, chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng đảo chiều khi biểu đồ giá vẫn thiếu các nhịp tạo đỉnh cao mới (higher high) đi kèm lực cầu đủ lớn.

Ngưỡng hỗ trợ quan trọng hiện nay được xác định quanh mốc 58.500 USD – vùng đáy thiết lập hồi tháng 6/2026. Nếu giữ vững được ngưỡng này, Bitcoin có cơ sở tích lũy để phục hồi; ngược lại, việc đánh mất mốc 58.500 USD có thể khiến thị trường quay lại kiểm định vùng đáy của tháng 11.