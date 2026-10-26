Bitcoin 'đánh rơi' mất mốc 80.000 USD

Theo CoinDesk, trong phiên giao dịch ngày 26/10, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới giảm gần 2%, xuống khoảng 79.800 USD. Áp lực bán gia tăng khi các nhà giao dịch chủ động thu hẹp mức độ chấp nhận rủi ro trước những thông tin quan trọng liên quan đến triển vọng lãi suất của Mỹ.

Sắc đỏ cũng lan rộng trên thị trường. Ethereum giảm gần 3%, xuống sát 2.300 USD, trong khi XRP mất khoảng 3%, còn 1,28 USD. Solana giảm khoảng 2%, xuống quanh ngưỡng 100 USD.

Nhà đầu tư chờ tín hiệu từ cuộc họp Fed

Tâm điểm của thị trường trong tuần này là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, với quyết định lãi suất dự kiến được công bố ngày 28/10 theo giờ Mỹ. Giới đầu tư không chỉ quan tâm đến quyết định lãi suất trong tháng 10 mà còn đặc biệt theo dõi các tín hiệu về khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12.

Jeff Mei, Giám đốc vận hành sàn giao dịch tiền mã hóa BTSE, nhận định việc Bitcoin giảm xuống dưới 80.000 USD cho thấy nhà đầu tư đang thu hẹp các vị thế rủi ro trước cuộc họp của Fed.

Theo ông Mei, khả năng Fed điều chỉnh lãi suất ngay trong tuần này không cao. Tuy nhiên, yếu tố có ý nghĩa lớn hơn đối với thị trường tiền mã hóa là mức độ cứng rắn trong các phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh về triển vọng tăng lãi suất vào tháng 12.

Giá dầu duy trì ở mức cao, xung đột Mỹ - Iran leo thang cùng áp lực lạm phát có thể khiến Fed tiếp tục phát đi thông điệp thắt chặt chính sách tiền tệ. Kịch bản này gây bất lợi cho các tài sản rủi ro như cổ phiếu và tiền mã hóa, khi lãi suất cao làm tăng chi phí vốn và hạn chế thanh khoản trên thị trường.

Áp lực bán lan rộng trên thị trường tài chính

Không chỉ chịu tác động từ chính sách tiền tệ Mỹ, Bitcoin còn chịu ảnh hưởng từ tâm lý thận trọng trên các thị trường tài chính toàn cầu.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm khoảng 1% sau khi các chiến lược gia của Goldman Sachs hạ 25% mục tiêu 12 tháng đối với chỉ số này. Nhóm cổ phiếu bán dẫn cũng chịu áp lực tại Nhật Bản, trong khi cổ phiếu của các doanh nghiệp phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc đồng loạt suy yếu.

Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 của Mỹ giảm khoảng 0,1%, khi nhà đầu tư chuẩn bị đón loạt báo cáo kết quả kinh doanh từ các tập đoàn công nghệ lớn trong tuần. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,1%, tiếp tục gặp khó khăn sau 4 tuần giảm liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 4.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm khoảng 2% từ mức cao nhất 6 tháng, xuống quanh 114 USD/thùng sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng đạt được thỏa thuận với Iran.

Dù đã hạ nhiệt, mặt bằng giá dầu vẫn ở mức cao. Điều này tiếp tục làm gia tăng lo ngại về triển vọng lạm phát, đồng thời khiến thị trường phải tính đến khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Bitcoin cần lấy lại mốc 82.500 USD

Trong ngắn hạn, mốc 82.500 USD đang được giới giao dịch theo dõi sát. Đây là vùng giá Bitcoin đã đánh mất trong phiên giao dịch thứ Năm tuần trước.

Theo CoinDesk, Bitcoin cần lấy lại ngưỡng này để củng cố niềm tin của bên mua và phát đi tín hiệu rằng đợt điều chỉnh hiện tại có thể chỉ mang tính tạm thời.

Ngược lại, việc tiếp tục giao dịch dưới vùng 82.500 USD sẽ duy trì áp lực lên tâm lý thị trường, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư đang chờ những tín hiệu mới về đường đi của lãi suất Mỹ.