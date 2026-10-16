Bitcoin biến mất, thẩm phán AI - dự báo tương lai 10 năm tới

Đây là những dự báo được các chuyên gia công nghệ và tài chính Israel đưa ra tại hội nghị Journey do hãng tư vấn EY tổ chức vừa qua.

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Tiến sĩ Dorit Dor, đồng sáng lập quỹ đầu tư Qbeat Ventures, nhận định điện toán lượng tử sẽ trở thành công nghệ phổ biến trong tương lai, đồng thời có thể làm thay đổi căn bản thị trường tiền kỹ thuật số. Bà Dor dự báo Bitcoin có thể biến mất trong vòng 5–10 năm tới do tác động của công nghệ này. Tuy nhiên, đây là nhận định mang tính dự báo cá nhân, chưa phải kết luận được giới chuyên môn thống nhất.

Trong lĩnh vực tư pháp, ông Oren Zeev, nhà sáng lập quỹ đầu tư Zeev Ventures, cho rằng AI có thể từng bước thay thế con người trong xử lý một số vụ việc pháp lý. Ông Zeev dự báo trong vòng 5 năm, khoảng 50% các vụ ly hôn có thể được giải quyết bằng AI, trong khi các hệ thống AI cũng có khả năng đảm nhiệm vai trò xét xử những vụ vi phạm giao thông. Theo ông Zeev, rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở các quy định pháp luật.

Đối với lĩnh vực y tế, bà Liat Nadai Arad, lãnh đạo phụ trách chuyển đổi công nghệ và dữ liệu tại bệnh viện Ichilov (Tel Aviv), dự báo trong vòng 10 năm, người dân sẽ có khả năng chủ động quản lý dữ liệu sức khỏe và thực hiện nhiều công việc hiện do bác sĩ đảm nhiệm, bao gồm xét nghiệm, chẩn đoán và một số hoạt động điều trị. Tuy nhiên, bà Arad nhấn mạnh AI không thể giải quyết hoàn toàn những vấn đề của hệ thống y tế.

Các chuyên gia cũng dự báo làn sóng phát triển AI sẽ tạo điều kiện hình thành thế hệ doanh nghiệp công nghệ mới. Ông Dror Nahumi thuộc quỹ Norwest Venture Partners cho rằng quá trình đầu tư mạnh vào hạ tầng AI hiện nay sẽ mở đường cho những ứng dụng chưa từng xuất hiện, qua đó, thúc đẩy sự ra đời của các tập đoàn công nghệ lớn. Trong khi đó, ông Jeremy Suard, Tổng Giám đốc công ty công nghệ Exodigo, dự báo trong 10 năm tới Israel có thể xuất hiện 5 doanh nghiệp được định giá trên 100 tỷ USD và một doanh nghiệp đạt giá trị 1.000 tỷ USD. Một số chuyên gia nhận định tập đoàn công nghệ quy mô này có thể xuất hiện ngoài các lĩnh vực thế mạnh truyền thống của Israel như an ninh mạng và công nghiệp quốc phòng.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, ông Yali Rothenberg, cựu quan chức Bộ Tài chính Israel, dự báo việc ứng dụng AI có thể giúp tăng năng suất khu vực công khoảng 20% trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, Israel cần tăng mạnh đầu tư vào hạ tầng điện và năng lực tính toán, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng phục vụ AI ngày càng lớn.

Các dự báo tại hội nghị cho thấy giới công nghệ Israel kỳ vọng AI và điện toán lượng tử sẽ mở ra những cơ hội tăng trưởng mới, đồng thời đặt ra thách thức đối với các lĩnh vực truyền thống, từ tài chính, tiền kỹ thuật số đến y tế, tư pháp và quản lý nhà nước.