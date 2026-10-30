Bịt lỗ hổng 'dự án ma', minh bạch thông tin thị trường bất động sản

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 30/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh làm rõ một số nội dung liên quan đến điều kiện nhận đặt cọc, bảo lãnh, vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư và hệ thống thông tin thị trường bất động sản.

Siết điều kiện nhận đặt cọc, ngăn giao dịch bất động sản chưa đủ điều kiện

Liên quan đến quy định đặt cọc trong kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết dự thảo luật đã quy định cụ thể điều kiện được nhận tiền đặt cọc tại khoản 5 Điều 18; đồng thời nghiêm cấm hành vi nhận đặt cọc khi dự án chưa đủ điều kiện theo quy định.

Theo Bộ trưởng, để một dự án đủ điều kiện nhận đặt cọc, chủ đầu tư phải trải qua nhiều trình tự, thủ tục, trong đó có yêu cầu hoàn thành phần móng. Quy định này nhằm bảo đảm chỉ những chủ đầu tư thực hiện dự án nghiêm túc, đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý mới được nhận tiền đặt cọc của khách hàng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (ảnh QH).

Nhấn mạnh trách nhiệm của chủ đầu tư, Bộ trưởng cho rằng doanh nghiệp hoạt động minh bạch phải thực hiện đầy đủ các công đoạn của dự án, từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chi phí xây dựng đến nghiệm thu, bàn giao công trình. Sau đó, chủ đầu tư cần nhanh chóng làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua để thu hồi khoản tiền còn lại.

“Chủ đầu tư nếu minh bạch, đàng hoàng phải thực hiện từ đầu đến cuối dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói.

Trước những băn khoăn về tình trạng một số “dự án ma”, dự án có dấu hiệu giả mạo, chưa đủ điều kiện nhưng đã được quảng bá, giao dịch trên thị trường, Bộ trưởng cho biết các quy định sửa đổi sẽ hướng tới thắt chặt điều kiện, hạn chế rủi ro, bảo đảm quyền lợi người dân và tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (ảnh QH).

Về yêu cầu vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thực hiện dự án, Bộ trưởng cho biết mức vốn chủ sở hữu 15% phải được bảo đảm theo quy định. Ông đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thực hiện nghiêm các điều kiện đối với doanh nghiệp tham gia dự án, tránh tình trạng không đáp ứng năng lực tài chính nhưng vẫn được lựa chọn làm chủ đầu tư.

Mã định danh bất động sản giúp người dân tra cứu thông tin

Một nội dung được Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh là xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo Bộ trưởng, dự thảo luật sửa đổi bổ sung mô hình triển khai hệ thống thông tin tập trung, xây dựng mã định danh điện tử cho từng loại bất động sản, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về đất đai, thuế, dân cư.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Mã định danh điện tử sẽ là công cụ giúp Nhà nước quản lý, giám sát thị trường hiệu quả hơn, hạn chế gian lận, đầu cơ, trục lợi. Người dân và doanh nghiệp cũng có thể tra cứu, xác thực thông tin bất động sản, qua đó giảm thủ tục và chi phí giao dịch.

Đáng chú ý, Bộ trưởng cho biết Bộ Xây dựng đã hoàn thành xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm phục vụ thu thập, kết nối, lưu trữ, cung cấp dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Hệ thống đã được kết nối với một số cơ sở dữ liệu quốc gia để chia sẻ, khai thác và đối chiếu thông tin.

Đến nay, hệ thống đã đồng bộ, tạo lập 12.200 tài khoản người dùng; ghi nhận thông tin 66.302 giao dịch bất động sản, 816 dự án bất động sản và 18.106 chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

“Xây dựng cơ sở dữ liệu để đảm bảo làm sao đồng bộ, thống nhất, minh bạch về bất động sản”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.