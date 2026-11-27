Khi hàng hóa đặt qua sàn đi qua biên giới, quy định có hiệu lực từ ngày 1/3/2027 làm rõ trách nhiệm của người mua đối với thông tin dùng để quản lý đơn hàng nhập khẩu.

Theo Bộ Công Thương, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng 25,5% so với năm trước và tương đương khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Con số này cho thấy vai trò của kênh trực tuyến trong tiêu dùng.

Riêng với hàng đặt từ nước ngoài, quy mô giao dịch đã được đề cập tại Quốc hội từ tháng 6/2024. Khi trình dự án Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, Bộ Tài chính dẫn ước tính mỗi ngày có khoảng 4-5 triệu đơn hàng từ Trung Quốc chuyển về Việt Nam qua các sàn thương mại điện tử.

Với một đơn hàng giao từ nước ngoài về Việt Nam, sàn nắm thông tin giao dịch, đơn vị vận chuyển nắm dữ liệu kiện hàng, còn cơ quan hải quan cần đối chiếu các thông tin đó với hồ sơ khai báo. Khi phát hiện hàng có dấu hiệu vi phạm, việc xác định người mua hoặc người nhập khẩu là một khâu mà đại diện Cục Hải quan cho biết còn gặp khó khăn.

NGƯỜI MUA PHẢI XÁC THỰC KHI HẢI QUAN YÊU CẦU

Từ ngày 1/3/2027, Luật Hải quan sửa đổi có hiệu lực, quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử phải làm thủ tục hải quan và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Cùng có hiệu lực từ ngày này, Nghị định 417/2026/NĐ-CP quy định cụ thể phần việc của người mua tại Việt Nam, từ cung cấp thông tin cho nền tảng đến định danh, xác thực điện tử khi cơ quan hải quan yêu cầu.

Theo khoản 4 Điều 29 Nghị định 417/2026/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức tại Việt Nam khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin của mình cho nền tảng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp. Nếu địa chỉ nhận hàng ở Việt Nam, người mua không được đặt mua hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu. Người khai hải quan có trách nhiệm thông báo cho người mua hàng nhập khẩu để phối hợp xác thực khi cơ quan hải quan yêu cầu.

Phạm vi áp dụng được xác định tại Điều 16a, bổ sung vào Luật Hải quan năm 2014 theo khoản 4 Điều 1 Luật số 11/2026/QH16. Yêu cầu định danh, xác thực điện tử áp dụng cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mua hoặc bán hàng hóa với nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử. Trên cùng một ứng dụng, giao dịch mua từ nhà bán trong nước và giao hàng trong nước nằm ngoài phạm vi của điều khoản này.

Bà Dương Thị Khuyên, đại diện Ban Pháp chế, Cục Hải quan, Bộ Tài chính, cho biết yêu cầu xác thực đối với người mua được đặt ra từ khó khăn trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến hàng hóa đặt từ nước ngoài. “Khi xử lý vi phạm liên quan đến hàng hóa mua từ nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử, cơ quan hải quan gặp khó khăn trong việc xác định người mua, người nhập khẩu”, bà Khuyên nói.

Theo bà Khuyên, việc xác định được người đứng tên giao dịch giúp cơ quan hải quan có căn cứ xử lý khi phát hiện vi phạm và góp phần ngăn chặn việc lợi dụng kênh mua bán trực tuyến để đưa hàng cấm vào Việt Nam.

SÀN KẾT NỐI DỮ LIỆU

Trách nhiệm của người mua tập trung vào việc cung cấp thông tin và phối hợp xác thực khi được yêu cầu. Việc khai hải quan đối với lô hàng do chủ hàng hoặc bên được chủ hàng ủy quyền, được chỉ định thực hiện theo Điều 4 Nghị định số 417/2026/NĐ-CP. Tùy trường hợp, bên thực hiện có thể là chủ quản nền tảng, đại lý làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp vận chuyển hoặc doanh nghiệp chuyển phát nhanh quốc tế.

Mỗi ngày có khoảng 4-5 triệu đơn hàng từ Trung Quốc chuyển về Việt Nam qua các sàn thương mại điện tử

Về phía nền tảng, Điều 16a yêu cầu chủ quản kết nối với hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử khi thực hiện định danh, xác thực điện tử. Chủ quản nền tảng, doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, doanh nghiệp vận chuyển hoặc đại lý của doanh nghiệp vận chuyển, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan, có trách nhiệm cung cấp thông tin về hàng hóa cho cơ quan hải quan.

Bà Khuyên cho biết các nền tảng sẽ chuẩn bị để người mua và người bán có thể thực hiện việc xác thực trong quá trình giao dịch. “Việc xác thực cũng sẽ thuận lợi vì không phải là một thủ tục tách rời”, bà nói.

Ở chiều xuất khẩu, người bán tại Việt Nam giao hàng cho người nhận có địa chỉ ở nước ngoài cũng phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp vận chuyển và chủ quản nền tảng, đồng thời thực hiện định danh, xác thực điện tử khi cơ quan hải quan yêu cầu. Với đơn hàng nhập khẩu, người mua vẫn có trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã cung cấp cho sàn ngay cả khi một đơn vị khác thực hiện khai hải quan cho lô hàng.

Từ ngày 1/3/2027, theo Nghị định 417, hàng nhập khẩu qua các nền tảng thương mại điện tử được miễn thuế nhập khẩu nếu trị giá hải quan của từng đơn hàng không quá 1 triệu đồng. Tổng trị giá hàng được miễn thuế tối đa 48 triệu đồng mỗi năm cho mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng. Thuế giá trị gia tăng và các sắc thuế khác vẫn thực hiện theo quy định hiện hành. Trước khi Nghị định mới được ban hành, cơ quan quản lý chưa có quy định về chính sách thuế với hàng nhập qua thương mại điện tử. Vì vậy, những hàng hóa này có giá trị dưới 1 triệu đồng gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu (không miễn thuế VAT). Còn hàng không gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh (tức mua qua thương mại điện tử) không được áp dụng định mức miễn thuế này.