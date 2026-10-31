Binz và bạn gái Châu Bùi thành 'chị em' dịp Halloween

Halloween năm nay trở thành sân chơi để nghệ sĩ và fashionista Việt thể hiện khả năng sáng tạo qua những màn hóa trang đa dạng. Nhiều hình tượng văn hóa được tái hiện với trang phục, phụ kiện và bối cảnh được đầu tư lớn. Điểm đáng chú ý là cách các nghệ sĩ khai thác ký ức đại chúng. Thay vì lựa chọn những tạo hình kinh dị quen thuộc của Halloween, họ tìm đến các bộ phim, trò chơi có sức ảnh hưởng rộng rãi, đưa những nhân vật từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ trở lại. Ảnh: @chaubui_.

Một trong những màn hóa trang gây chú ý đến từ Châu Bùi và Binz. Cả hai hóa thân thành chị em nhà Wilson trong bộ phim hài White Chicks (2004). Cặp đôi đội tóc giả vàng hoe, sử dụng lớp trang điểm nâng tông da để tái hiện diện mạo đặc trưng của hai nhân vật trên màn ảnh. Không chỉ mô phỏng ngoại hình, Châu Bùi và Binz còn đưa tinh thần thời trang Y2K trở lại trong bộ hình. Những chiếc quần jeans cạp trễ, ống loe gợi nhắc phong cách đầu những năm 2000, đồng thời tạo sự kết nối với thời kỳ bộ phim ra mắt. Ảnh: @chaubui_.

Trong khi đó, nhóm bạn gồm Quỳnh Anh Shyn, Nam Phùng, Bích Phương, Tăng Duy Tân, Vũ Thảo My, Orange... lựa chọn thế giới Mario làm chủ đề chung. Lấy cảm hứng từ hành trình giải cứu công chúa trong trò chơi nổi tiếng, nhóm tái hiện các nhân vật quen thuộc qua trang phục và bối cảnh được đầu tư. Bích Phương và Quỳnh Anh Shyn vào vai hai nàng công chúa, chờ Mario và Luigi đến giải cứu. Các thành viên còn lại góp phần hoàn thiện thế giới trò chơi bằng những tạo hình tương đối sát với nguyên mẫu. Ảnh: @quynhanhshyn_.

Jun Phạm và Duy Khánh cũng tham gia đường đua hóa trang với cặp đôi Nick - Judy trong phim hoạt hình Zootopia. Jun Phạm vào vai chú cáo Nick phóng khoáng, lanh lợi, có phần tinh quái, trong khi Duy Khánh hóa thân thành cô thỏ cảnh sát Judy nghiêm túc và nhiệt huyết. Cả hai đầu tư vào trang phục, tóc giả và tai giả để tái hiện đặc điểm nhận diện của hai nhân vật. Sự tương phản giữa Nick có phần bất cần và Judy luôn đề cao tinh thần trách nhiệm tạo nên nét thú vị cho màn hóa trang. Ảnh: @zz.duykhanh.

Ngọc Thanh Tâm lại chọn Mr.Bean - một hình tượng gắn liền với ký ức truyền hình của nhiều thế hệ. Nữ diễn viên tái hiện diện mạo đặc trưng của nhân vật hài với sơ mi trắng, caravat đỏ và blazer nâu. Lựa chọn này gợi nhắc đến những nhân vật hài kinh điển, đặc biệt với thế hệ 9X-2000. Trong không khí Halloween, việc hóa thân thành một nhân vật quen thuộc cũng trở thành cách khơi gợi hoài niệm, bên cạnh mục tiêu tạo ra diện mạo độc đáo. Ảnh: @ngocthanhtam_n.

Ở hướng tiếp cận khác, Diễm My 9X tiếp tục đưa cảm hứng Việt Nam vào lễ hội có nguồn gốc phương Tây. Nữ diễn viên xây dựng tạo hình thiếu nữ lấy cảm hứng từ tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ, gắn với thời kỳ mỹ thuật Đông Dương. Cô diện áo dài hồng phấn, buông mái tóc đen, tạo vẻ ngoài dịu dàng, thướt tha. Khác với những màn hóa trang dựa trên nhân vật phim ảnh hoặc trò chơi điện tử, tạo hình của Diễm My 9X hướng đến vẻ đẹp hoài cổ, lãng mạn, đặt trọng tâm vào trang phục truyền thống và tinh thần hội họa. Ảnh: @diemmyvu.

Sự đa dạng trong các lựa chọn cho thấy Halloween ngày càng trở thành dịp để nghệ sĩ và fashionista thử nghiệm nhiều hướng sáng tạo. Những nhân vật điện ảnh, hoạt hình và trò chơi được tái hiện. Mỗi lựa chọn góp thêm màu sắc cho bức tranh thời trang Halloween đặc biệt sôi động năm nay. Ảnh: @quynhanhshyn_.