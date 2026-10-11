Bình yên trên đường từ những điều rất nhỏ

Mỗi ngày, hàng triệu người bước ra đường để đi làm, đến trường, mưu sinh... Trên những hành trình ấy, có những điều rất nhỏ mà mỗi người có thể làm để giữ an toàn cho mình và cho người khác: đội mũ bảo hiểm đúng cách, giảm tốc độ, giữ khoảng cách, nhường đường và tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu bia.

Những điều tưởng chừng đơn giản ấy là một phần thông điệp được Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu gửi gắm qua cuốn sách “Người giữ nhịp bình yên”, do Nhà xuất bản Công an Nhân dân vừa phát hành.

Từ những trải nghiệm trong quá trình công tác và tìm hiểu thực tế, tác giả ghi lại những câu chuyện gắn với công việc của chiến sĩ cảnh sát giao thông. Đó là những ca trực kéo dài, những lần phân luồng, giải quyết ùn tắc, hỗ trợ người dân, xử lý sự cố và có mặt tại những vụ tai nạn giao thông.

Người đi đường thường chỉ nhìn thấy một phần công việc ấy. Một cán bộ CSGT đứng giữa dòng xe để điều tiết giao thông, dừng một phương tiện vi phạm hay có mặt tại hiện trường tai nạn là những hình ảnh khá quen thuộc. Nhưng phía sau đó còn có những giờ làm việc giữa nắng mưa, những tình huống bất ngờ và cả những nguy hiểm mà người làm nhiệm vụ phải đối mặt.

Có những lúc họ là người đầu tiên hỗ trợ người gặp nạn, đưa một người dân đến nơi an toàn, giải quyết sự cố giữa đường hoặc bảo vệ hiện trường trong điều kiện không dễ dàng. Những việc ấy có thể diễn ra rất nhanh và ít được nhắc đến, nhưng lại là một phần của công việc mà lực lượng CSGT phải đối diện hàng ngày.

Người giữ nhịp bình yên” với những câu chuyện giản dị về công việc, đời sống và tâm tư của người chiến sĩ CSGT

Qua những câu chuyện được kể lại trong sách, hình ảnh người chiến sĩ vì thế trở nên gần gũi hơn. Đó không chỉ là người làm nhiệm vụ điều tiết, kiểm soát và xử lý vi phạm, mà còn là những người chứng kiến nhiều hoàn cảnh, nhiều vụ việc và những mất mát xảy ra trên đường.

Thượng tá Phạm Tấn Chương - Phó trưởng Phòng 7, Cục Cảnh sát giao thông, nhận xét, “Người giữ nhịp bình yên” là những ghi chép về công việc, đời sống và tâm tư của người chiến sĩ CSGT.

Qua những câu chuyện giản dị, cuốn sách cho thấy người chiến sĩ không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn lắng nghe, sẻ chia và đồng hành cùng người dân.

Một điều tác giả muốn hướng tới là để người đọc nhìn giao thông từ cả hai phía: những người làm nhiệm vụ và những người đang sử dụng đường phố mỗi ngày.

Bởi trên đường, sự an toàn không chỉ phụ thuộc vào việc có bao nhiêu người làm nhiệm vụ. Nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cách mỗi người điều khiển phương tiện, ứng xử với nhau và tuân thủ các quy định.

Một lần giảm tốc độ, một khoảng cách được giữ đủ, một cái nhường đường đúng lúc hay quyết định không cầm lái sau khi uống rượu bia có thể là những lựa chọn rất bình thường. Nhưng nếu được thực hiện nghiêm túc, những điều ấy góp phần hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát giao thông phía Nam vận động mạnh thường quân trao nhà tình thương cho một hộ dân ở xã Mộc Hóa, Tây Ninh

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu hiện là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát giao thông, kiêm Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát giao thông phía Nam. Công việc chuyên môn cùng các hoạt động tuyên truyền pháp luật giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông và chương trình hướng về cộng đồng trở thành chất liệu để anh viết sách.

“Nếu những câu chuyện trong “Người giữ nhịp bình yên” góp thêm một suy nghĩ tích cực về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, người đi đường cẩn thận hơn, biết nhường nhịn nhau, hoặc nghiêm túc hơn với việc không lái xe sau khi uống rượu bia… thì đó là niềm khích lệ lớn đối với tôi”, Trịnh Trung Hiếu chia sẻ.