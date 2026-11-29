Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn phối hợp với Đại đội 214 (Lào) tổ chức tuần tra song phương.

Trong công tác đối ngoại biên phòng, đơn vị phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào thực hiện nghiêm Hiệp định về quy chế biên giới, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý biên giới thông qua các hoạt động giao ban theo định kỳ, đột xuất trong trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến an ninh biên giới quốc gia, trong bảo vệ đường biên, mốc giới. Phối hợp làm tốt công tác tuần tra song phương, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, vận động Nhân dân hai bên khu vực biên giới thực hiện tốt các nội dung Hiệp định quy chế biên giới Việt Nam - Lào.

Xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đơn vị bố trí các đội công tác bám địa bàn thường xuyên thực hiện “ba bám, bốn cùng” với Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể làm công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các hiệp định, nghị định, quy chế bảo vệ biên giới đường biên. Bên cạnh đó, đồn phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát địa bàn, đường biên, mốc giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm quy chế biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và các hành vi khác.

Ngoài ra, đồn còn giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, mở các lớp xóa mù chữ, thực hiện quân - dân - y kết hợp, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào; thực hiện có hiệu quả các chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; “Tháng ba biên giới”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường”; “Đông ấm yêu thương”; tặng quà tết cho các hộ nghèo và gia đình chính sách.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thuấn, Chính trị viên phó, Đồn BPCK Tén Tằn cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; triệt phá nhiều vụ vi phạm pháp luật. Cụ thể đồn đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ, với 4 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 44 viên ma túy tổng hợp, 0,953g heroin, 1 xe máy. Phối hợp với lực lượng chức năng xử lý 2 vụ, với 4 đối tượng về tội sử dụng trái phép chất ma túy và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, đảm bảo nhanh chóng, chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới theo đúng quy định. Đơn vị đã phối hợp với Đại đội 214 (Lào) tổ chức tuần tra song phương. Qua công tác tuần tra, tình hình địa bàn, đường mốc quốc giới an toàn, ổn định, tài nguyên rừng không bị xâm hại.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Tén Tằn đã tạo thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.