Bình yên biển, đảo quê hương: Đem tình yêu biển, đảo đến với học sinh Lâm Đồng

Với em Vũ Bảo Anh, học sinh Lớp 8A, Trường THCS Tân Bình (phường La Gi), cuộc thi là dịp tìm hiểu, củng cố kiến thức về lịch sử, địa lý, truyền thống quê hương, đất nước và vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những kiến thức ấy giúp em thêm trân trọng công lao của các thế hệ cha ông và cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo; có thêm động lực học tập, rèn luyện và nâng cao trách nhiệm với Tổ quốc.

Đồng chí Trần Đức Minh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết: Từ kinh nghiệm tổ chức cuộc thi năm học trước, năm học 2026-2027, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát biển (CSB), chuẩn bị chu đáo các khâu; xây dựng đề cương ôn tập bảo đảm chính xác, phù hợp và phổ biến kịp thời tới giáo viên, học sinh các trường THCS trong tỉnh.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng CSB 3 cho biết: Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, giao CSB Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục học sinh về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; truyền thống của lực lượng CSB Việt Nam; lịch sử, địa lý, truyền thống quê hương, đất nước. Qua đó, bồi đắp tình yêu biển, đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển.

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3 trao học bổng tặng học sinh vượt khó học giỏi tại cuộc thi năm học 2025-2026.

Năm học 2026-2027, cuộc thi tiếp tục được tổ chức từ vòng cấp cụm xã, phường, kết hợp hình thức trực tuyến và trực tiếp. Ở phần thi trực tuyến, Ban tổ chức chọn 100 học sinh có kết quả cao nhất tại mỗi cụm tham gia phần thi trực tiếp. Sau phần thi trực tiếp, 100 học sinh có kết quả cao nhất, gồm 50 học sinh mỗi cụm, được chọn tham gia vòng thi cấp tỉnh.

Quang cảnh Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” do Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp tổ chức năm 2025.

Vòng thi cấp tỉnh tổ chức theo hình thức đối kháng trực tiếp. Ban tổ chức chọn từ 3 đến 5 học sinh xuất sắc nhất vào đội tuyển tỉnh Lâm Đồng, tham gia vòng chung kết khu vực cùng các đội tuyển các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Căn cứ kết quả vòng chung kết khu vực, Ban tổ chức lựa chọn đội thi đại diện khu vực dự vòng chung kết toàn quốc do CSB Việt Nam tổ chức.