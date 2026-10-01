Bình Xuân quyết tâm xây dựng 'phường không ma túy'

Các tuyến đường trên địa bàn phường Bình Xuân được quan tâm giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho Nhân dân.

Quyết tâm này được cụ thể hóa từ Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 2-10-2025 của Đảng ủy phường Bình Xuân về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy trên địa bàn đến năm 2030.

Nghị quyết xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Trên cơ sở đó, UBND phường ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 12-3-2026 về thực hiện các giải pháp xây dựng “phường không ma túy” năm 2026, phấn đấu đến cuối năm được công nhận “phường không ma túy”.

Kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ theo phương châm “Chặn cung, giảm cầu, giảm tác hại ma túy”, lấy phòng ngừa là chính, đồng thời phân công trách nhiệm cho từng ngành, đoàn thể và địa bàn dân cư.

Từ những định hướng trên, Bình Xuân tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật và cảnh báo tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, chất hướng thần và các loại ma túy “núp bóng” trong thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, shisha.

Nội dung tuyên truyền chú trọng thanh thiếu niên, học sinh và các nhóm có nguy cơ cao; đồng thời nâng cao ý thức của gia đình, khu phố trong việc phát hiện, phòng ngừa từ sớm.

Cùng với tuyên truyền, phường phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường và khu dân cư trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các trường học tăng cường giáo dục phòng, chống ma túy thông qua giảng dạy, sinh hoạt và các hoạt động phù hợp, góp phần hình thành ý thức chủ động phòng ngừa trong học sinh.

Chủ tịch UBND phường Bình Xuân Dương Thanh Sơn đề nghị các ban, ngành, đoàn thể nâng cao trách nhiệm, xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, không chỉ riêng lực lượng Công an. Các đơn vị cần cụ thể hóa nhiệm vụ theo chức năng, gắn phòng ngừa với tuyên truyền, giáo dục và quản lý địa bàn.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là quản lý chặt địa bàn và các trường hợp thuộc diện quản lý theo quy định. Phường thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin, không để phát sinh khoảng trống trong quản lý.

Đối với người sau cai nghiện ma túy, địa phương phối hợp thực hiện các biện pháp phù hợp giúp ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái nghiện, tái phạm.

Trong công tác đấu tranh, Công an phường giữ vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các đường dây, điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; tiếp nhận, giải quyết kịp thời tin báo, tố giác về tội phạm.

Công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cũng được tăng cường nhằm chủ động phát hiện, xử lý vi phạm.

Theo Kế hoạch số 78/KH-UBND, trách nhiệm phòng, chống ma túy được gắn với từng địa bàn, từng lực lượng và người đứng đầu. Phường thực hiện kiểm tra, đôn đốc, đánh giá định kỳ, kịp thời chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa hiệu quả.

Việc xây dựng “phường không ma túy” được Bình Xuân thực hiện theo các tiêu chí tại Quyết định số 28/2025/QĐ-TTg ngày 24-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ nay đến cuối năm, phường tiếp tục tập trung làm trong sạch địa bàn, giữ vững các tiêu chí đã đạt, khắc phục những nội dung chưa đạt và hoàn thiện hồ sơ phục vụ thẩm định, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Với sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an và sự đồng thuận của Nhân dân, Bình Xuân đang từng bước cụ thể hóa quyết tâm xây dựng “phường không ma túy” bằng những nhiệm vụ rõ ràng, có lộ trình và trách nhiệm cụ thể, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.