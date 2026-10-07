Bình xét danh hiệu 'Doanh nghiệp xuất sắc', 'Doanh nhân tiêu biểu' năm 2026

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng tiến hành xem xét, thẩm định kết quả hoạt động và đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trong năm qua. Theo đó, các hồ sơ trình Hội đồng cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Tiểu chuần “Doanh nghiệp xuất sắc” là: Phải hoạt động và nộp ngân sách liên tục tại Thái Nguyên từ đủ 5 năm trở lên (tính đến 31/12/2025); kinh doanh đúng ngành nghề, có lợi nhuận, tăng trưởng dương và chấp hành tốt nghĩa vụ thuế.

Đồng thời bảo đảm việc làm, thu nhập, chế độ cho người lao động; tích cực chuyển đổi số, an sinh xã hội và phát triển đoàn thể. Doanh nghiệp không bị khiếu nại, tố cáo, xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, đình công.

Thành viên Hội đồng đánh giá hồ sơ các doanh nghiệp, doanh nhân.

Tiêu chuẩn đối với “Doanh nhân tiêu biểu” là: Có đạo đức tốt, chấp hành đúng pháp luật; giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp ổn định và phát triển liên tục từ 3 năm trở lên.

Doanh nhân phải có sáng kiến đổi mới, chuyển đổi số hiệu quả, chăm lo đào tạo người lao động, tích cực đóng góp cho an sinh xã hội và phát triển đoàn thể…

Để có cơ sở xem xét, tôn vinh, khen thưởng chính xác và khách quan, Hội đồng đã tổng hợp, thẩm định kết quả chấm điểm căn cứ trên các tiêu chí cụ thể và đánh giá từ các ngành, đơn vị liên quan.

Trên cơ sở đó, Hội đồng thống nhất danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân đủ điều kiện để tham mưu Ban Tổ chức và UBND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định.