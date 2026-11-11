Bình 'Trọc' bị khởi tố vì cho vay lãi nặng 10%/tháng

Bị can Nguyễn Thái Bình (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội ngày 11/11, Bình “Trọc” là nhân vật được nhiều người biết đến trên mạng xã hội từ năm 2017, thường xuyên đăng tải các video về đạo lý, thu hồi nợ và những nội dung gây tranh cãi.

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2023, Nguyễn Thái Bình cùng Nguyễn Thị Hải thỏa thuận cho anh B.M.C. vay 400 triệu đồng, bao gồm cả khoản nợ cũ của anh C. đối với Hải.

Bình đứng tên cho vay với lãi suất 10%/tháng, tương đương 40 triệu đồng mỗi tháng. Khi giao tiền, Bình khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi tháng đầu tiên nhưng vẫn yêu cầu người vay viết giấy nhận đủ 400 triệu đồng.

Đáng chú ý, giấy nhận tiền được yêu cầu ghi nội dung là tiền đặt cọc để xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang, thay vì thể hiện đây là giao dịch vay tiền.

Từ tháng 5 đến tháng 11/2023, anh C. đã chuyển cho Bình tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi. Trong số này, Bình chuyển cho Hải 175 triệu đồng và giữ lại 105 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Bình “Trọc” khai nhận hành vi của mình. Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về tình trạng cho vay lãi nặng và việc lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh cá nhân.