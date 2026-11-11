Bình tĩnh giữ áo kẻ dâm ô, nữ sinh cùng người dân khống chế đối tượng

Ngày 11/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, cơ quan vừa ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Ngọc Thành (sinh năm 1988, trú tại phường Uông Bí, thành phố Quảng Ninh) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Cùng ngày Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2- Quảng Ninh đã phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 3/11, Thành điều khiển xe mô tô đi vào một ngõ nhỏ ở khu Bí Trung, phường Yên Tử.

Thấy hai em học sinh nữ đang đi bộ, Thành dừng xe, giả vờ hỏi thăm nhà người quen rồi dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với em L.T.M (sinh năm 2012).

Đối tượng Bùi Ngọc Thành. Ảnh: CA.

Đối mặt với tình huống nguy hiểm trên em M. vẫn bình tĩnh túm áo giữ đối tượng lại và hô hoán để mọi người xung quanh kịp thời khống chế đối tượng cùng phương tiện, đồng thời báo Công an phường Yên Tử.

Quá trình đấu tranh, mở rộng điều tra Công an phường Yên Tử đã làm rõ, ngoài hành vi vi phạm trên, Thành đã thực hiện 2 vụ dâm ô khác tương tự đối với em P.T.T.C (sinh năm 2013) vào tháng 9/2025 và em P.N.L (sinh năm 2013) vào ngày 29/10/2026, đều trên địa bàn phường Yên Tử.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ truy tố Bùi Ngọc Thành về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Qua sự việc trên Công an phường Yên Tử đã biểu dương em L.T.M đã có tinh thần dũng cảm. Đối mặt với tình huống nguy hiểm, em M. vẫn bình tĩnh túm áo giữ đối tượng lại và hô hoán để mọi người xung quanh giúp đỡ.