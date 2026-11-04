Bình Thuận thu hút đầu tư chế biến sâu

Sức hút vùng nguyên liệu

Bình Thuận hiện có khoảng 2.600 ha cà phê, trong đó trên 1.465 ha đã cho thu hoạch, năng suất đạt 130 tạ/ha. Diện tích chè đạt 632,4 ha, toàn bộ đã cho thu hoạch, năng suất đạt 90 tạ/ha.

Lãnh đạo xã Bình Thuận thăm vùng trồng chè của Công ty TNHH Trà Thu Đan

Vùng nguyên liệu rộng lớn đã thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư sản xuất, kinh doanh ngay tại địa phương. Tiêu biểu trong lĩnh vực trồng chè, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm trà có Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, Hợp tác xã Chè Chiềng Pha và Công ty TNHH Trà Thu Đan. Đối với sản phẩm cà phê, Cà phê Minh Trí thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp sạch liên kết Pha Đin là một trong những cơ sở tiêu biểu.

Công nhân làm việc tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Trà Thu Đan

Hiện nay, Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận sản xuất sản phẩm chè Trọng Nguyên có thương hiệu trên thị trường; Công ty TNHH Trà Thu Đan phát triển các sản phẩm trà Ô long và trà đặc sản; Hợp tác xã Chè Chiềng Pha hoạt động trong lĩnh vực trồng, thu mua và chế biến chè. Các đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì liên kết với người dân trong sản xuất, tiêu thụ nguyên liệu, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Chị Lường Thị Xoa, bản Bình Mộc, xã Bình Thuận, chia sẻ: “Tranh thủ lúc nông nhàn, tôi đăng ký làm công nhân nhổ cỏ trên vùng trồng chè của Công ty TNHH Trà Thu Đan. Công việc gần nhà, vừa đi làm, vừa tranh thủ đưa đón con đi học, lại tận dụng được cỏ mang về cho bò ăn. Mỗi ngày, Công ty trả 250.000 đồng tiền công”.

Ông Phạm Văn Doanh, Giám đốc Công ty TNHH Trà Thu Đan, cho biết: “Công ty có vùng trồng nguyên liệu rộng 250 ha. Trung bình mỗi ngày, Công ty giải quyết việc làm cho 50 lao động; thời kỳ cao điểm có 100 công nhân làm việc mỗi ngày, với mức lương bình quân 10 triệu đồng/người/tháng. Từ đầu năm đến nay, Công ty thu mua khoảng 1.500 tấn chè búp tươi cho bà con; tiêu thụ khoảng 250 tấn chè Ô long chất lượng cao, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, Trung Quốc, đạt lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng”.

Nhờ phát huy lợi thế vùng nguyên liệu và sự chủ động vào cuộc của doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế nông nghiệp Bình Thuận đang từng bước chuyển mình. Cây chè, cây cà phê không chỉ phủ xanh những vạt đồi mà còn trở thành nguồn sinh kế, góp phần nâng cao thu nhập cho hàng nghìn hộ dân. Đây là tiền đề để địa phương tiếp tục thu hút đầu tư, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Công nhân làm cỏ trên vùng nguyên liệu chè của Công ty TNHH Trà Thu Đan

Thu hút doanh nghiệp đầu tư

Tháng 10 vừa qua, Công ty Cổ phần Cà phê Detech đã khởi công xây dựng nhà máy chế biến sâu cà phê tại xã Bình Thuận, tiếp tục khẳng định sức hút của địa phương đối với các dự án đầu tư phát triển sản xuất bền vững.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư 95 tỷ đồng, diện tích quy hoạch 3,43 ha, công suất thiết kế khoảng 5.000 tấn cà phê nhân/năm, tương đương khả năng tiêu thụ khoảng 25.000 tấn cà phê quả tươi/năm. Khi đi vào hoạt động, nhà máy được kỳ vọng tạo thêm đầu ra cho sản phẩm cà phê, mở rộng cơ hội liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản ổn định cho người dân; góp phần nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu và gia tăng giá trị hạt cà phê Arabica địa phương. Dự án cũng mở ra cơ hội việc làm cho lao động tại chỗ trong các khâu thu mua, sơ chế, chế biến, đóng gói, vận chuyển và dịch vụ liên quan.

Lãnh đạo xã Bình Thuận thăm vùng trồng cà phê của Công ty Cổ phần Cà phê Detech

Dẫn chúng tôi thăm vùng cà phê chín đỏ, anh Lò Văn Hòa, Quản lý vùng trồng cà phê tại bản Bình Nguyên, xã Bình Thuận, thuộc Công ty Cổ phần Cà phê Detech, phấn khởi chia sẻ: “Tôi vào làm tại Công ty từ năm 2022, khi Công ty bắt đầu xây dựng vùng nguyên liệu tại bản. Hiện vùng nguyên liệu đã mở rộng lên 50 ha, toàn bộ diện tích đang cho thu hoạch, dự kiến năm nay đạt khoảng 67 tấn quả tươi. Công ty có 7 lao động chính, mức lương từ 8-12 triệu đồng/người/tháng. Tùy thời vụ, Công ty thuê từ 12-20 lao động/ngày; vào cao điểm thu hái cà phê, có khi thuê đến 70 lao động/ngày, với mức công 250.000 đồng/người/ngày. Mong rằng khi nhà máy chế biến đi vào hoạt động, nhiều bà con trong bản, trong xã sẽ có cơ hội làm việc, tăng thu nhập, không phải đi làm ăn xa”.

Trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy chế biến sâu cà phê tại xã Bình Thuận, Công ty Cổ phần Cà phê Detech cam kết liên kết, bao tiêu cà phê quả tươi đạt chuẩn với giá ổn định cho các hộ nông dân trong khu vực và vùng lân cận; ưu tiên tuyển dụng lao động phổ thông tại địa phương, góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Ông Nguyễn Công Việt, Quản lý sản xuất Công ty Cổ phần Cà phê Detech, cho biết: “Chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nông lâm kết hợp, hướng dẫn trồng xen cà phê Arabica với các loài cây che bóng, cải tạo đất như mắc ca, keo dậu; đồng thời hỗ trợ bà con nhân rộng các mô hình đạt chuẩn quốc tế như 4C, Rainforest Alliance (RA) và đáp ứng nghiêm ngặt các quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR)”.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp, xã Bình Thuận chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị nông sản và hiệu quả tiêu thụ.

Ông Lò Văn Hoàng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Bình Thuận, cho biết: “Phòng đã tham mưu UBND xã đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối đa các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã; đồng thời hướng dẫn người dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển vùng nguyên liệu và xây dựng thương hiệu OCOP. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu cơ chế thúc đẩy liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế nông thôn bền vững”.

Lãnh đạo xã Bình Thuận thăm cơ sở phơi cà phê của Công ty Cổ phần Cà phê Detech

Ông Vũ Tiến Đệ, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, nhấn mạnh: “Xã xác định các dự án nhà máy chế biến sâu cà phê, chè không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương mà quan trọng hơn là phải mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao thu nhập cho người trồng. Xã sẽ tiếp tục đồng hành, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án đầu tư triển khai đúng tiến độ; đồng thời, chỉ đạo cán bộ chuyên môn đến tận vườn hướng dẫn người dân kỹ thuật canh tác, thu hái cà phê chín đạt chuẩn. Mục tiêu là xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao, tạo cầu nối vững chắc, bảo đảm đầu ra và giá cả ổn định cho người dân”.

Với lợi thế vùng nguyên liệu dồi dào, sự đồng hành của chính quyền và quyết tâm của doanh nghiệp, Bình Thuận đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các dự án đầu tư chế biến sâu. Đây là hướng đi quan trọng để nâng tầm giá trị chè, cà phê, tạo sức bật cho kinh tế nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.