Bình Thạnh Đông lan tỏa việc học tập, thực hành theo Bác

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Thạnh Đông Huỳnh Thị Bích Phượng cho biết để việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng thực hiện thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa thành những nhiệm vụ phù hợp với thực tế địa phương.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc gắn nội dung học tập và làm theo Bác với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là xây dựng đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự soi, tự sửa, xây dựng phong cách làm việc gương mẫu, liêm chính, gần dân, sát dân.

Từ đầu năm 2026, 34/34 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông đăng ký thực hiện 35 mô hình học tập và làm theo Bác. Sau sắp xếp, Đảng bộ xã hiện có 28 chi bộ, đảng bộ trực thuộc; các mô hình học tập và làm theo Bác tiếp tục được duy trì. Nội dung tập trung những việc thiết thực như chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và giữ gìn an ninh, trật tự.

Ở các ấp, nhiều mô hình gần dân, sát với nhu cầu thực tế được duy trì như tổ nắm gạo tình thương, tổ cất nhà đại đoàn kết, tổ dặm vá đường giao thông nông thôn, tổ xây cầu nông thôn… Các mô hình này phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động sự chung tay của người dân để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt ở địa phương.

9 tháng năm 2026, các mô hình học tập, thực hành theo Bác ở Bình Thạnh Đông hỗ trợ 1.957 lượt người, với tổng số tiền hơn 590 triệu đồng và 1.283 ngày công. Việc học tập, thực hành theo Bác còn được gắn với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Bà Huỳnh Thị Bích Phượng cho biết: “Điều đáng quý là từ việc học tập, thực hành theo Bác, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển từ nhận thức sang hành động cụ thể, cùng nhau chia sẻ khó khăn, chăm lo cho người yếu thế, xây dựng cộng đồng đoàn kết”.

Ông Lê Phước Hậu, Bí thư Chi bộ ấp Bình Trung 2, xác định phải gương mẫu, tiên phong học tập, thực hành theo Bác từ những việc làm cụ thể, gần dân. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong ấp phát huy tinh thần nói đi đôi với làm, đoàn kết, trách nhiệm, tương trợ lẫn nhau.

“Chi bộ đã vận động thành lập tổ dặm vá đường giao thông nông thôn, cùng người dân sửa chữa những đoạn đường xuống cấp, bảo đảm an toàn giao thông, thuận tiện đi lại và sản xuất. Thực tế cho thấy, khi học tập, thực hành theo Bác được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực thì người dân đồng tình, hưởng ứng rất tích cực”, ông Hậu cho biết.

Cùng đề cao trách nhiệm nêu gương, bà Trần Thị Kim Phấn, Bí thư Chi bộ ấp Bình Phú 2, xã Bình Thạnh Đông cho rằng cán bộ, đảng viên phải thể hiện tinh thần trách nhiệm bằng hành động cụ thể. “Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng, thậm chí là yếu tố quyết định đến hiệu quả vận động nhân dân. Ở cơ sở, người dân không chỉ nghe cán bộ, đảng viên tuyên truyền bằng lời nói mà còn nhìn vào việc làm cụ thể, cách ứng xử và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Vì vậy, việc học tập, thực hành theo Bác ở Chi bộ ấp Bình Phú 2 không chỉ dừng lại ở các buổi học tập, sinh hoạt mà phải thể hiện trong công việc hằng ngày”, bà Phấn nói.

Với vai trò tổ trưởng tổ nắm gạo tình thương, ấp Bình Phú 2, ông Cao Văn Chên cho biết: “Điều tôi dễ nhận thấy nhất trong việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp phong cách Hồ Chí Minh ở ấp, xã là ngày càng có nhiều việc làm cụ thể, hướng trực tiếp đến chăm lo đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn”.