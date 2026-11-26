Lãnh đạo xã Bình Sơn trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Sơn trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Sơn Đỗ Hoài Thanh chúc mừng và mong các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.