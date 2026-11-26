Lãnh đạo xã Bình Sơn trao giải và tặng hoa chúc mừng các cá nhân đạt giải.

Cuộc thi đã nhận được 78 bài dự thi của cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã. Kết quả, đối với giải cá nhân, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Đối với giải tập thể, Chi bộ Công an xã Bình Sơn đạt giải nhất, Chi bộ ấp Thuận Hòa đạt giải nhì và Chi bộ các cơ quan Đảng đạt giải ba.