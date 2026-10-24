Bình Sơn dự kiến bố trí hơn 153,7 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2026–2030

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Tại Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2026–2031, các đại biểu xem xét, biểu quyết thông qua 3 nghị quyết do UBND xã trình.

Theo nghị quyết về đầu tư công trung hạn, tổng nguồn vốn dự kiến giai đoạn 2026–2030 là 153,791 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh bố trí 147,067 tỷ đồng, ngân sách xã 6,724 tỷ đồng.

Đối với một số nội dung chi hoạt động của Đảng ủy xã, HĐND xã thống nhất áp dụng mức chi bằng 30% mức chi của Tỉnh ủy theo Quy định số 10-QĐ/TU ngày 29/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, phù hợp Quy định số 113-QĐ/VPTW ngày 25/3/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Về biên chế năm 2026, xã Bình Sơn được giao tổng cộng 221 biên chế, gồm cán bộ, công chức trong cơ quan chính quyền địa phương và người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc thông qua các nghị quyết tạo cơ sở để địa phương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, thực hiện các khoản chi theo quy định và bố trí nhân lực phục vụ hoạt động của bộ máy chính quyền, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.