Binh sĩ Nga tuyên bố lần đầu tiên phá hủy pháo tự hành DITA tối tân của Ukraine

Pháo tự hành DITA là vũ khí thế hệ mới chỉ được đưa vào sản xuất hàng loạt gần đây. Theo cổng thông tin phân tích quân sự LostArmour, cuộc giao tranh dẫn tới việc phá hủy tổ hợp này diễn ra ở vùng Kharkiv.

Theo phía Nga, lợi dụng màn đêm, kíp lái Ukraine quyết định hành quân, nhưng bóng tối không phải là vấn đề đối với máy bay không người lái cảm tử trang bị camera ảnh nhiệt, phương tiện chiến đấu đã dễ dàng bị phát hiện.

Mặc dù các binh sĩ Ukraine đã cố gắng bắn hạ UAV khi nhận ra nguy cơ, nhưng tất cả các viên đạn súng máy đều trượt mục tiêu, bởi máy bay không người lái điều khiển bằng cáp quang của Nga có kích thước nhỏ và còn hoạt động trong bóng tối.

Cú đánh đầu tiên của UAV vào lớp giáp đã tước đi khả năng cơ động của "món quà NATO" này, và những đòn tấn công tiếp theo, bao gồm cả một phát đạn vào cửa ra vào của chỉ huy đang trong trạng thái mở đã khiến khẩu pháo tự hành bốc cháy.

"Rõ ràng là không có đạn dược trong xe nên không có vụ nổ lớn, nhưng ngay cả thiệt hại như vậy cũng đủ để loại bỏ loại pháo tự hành DITA khỏi thành phần chiến đấu", một binh sĩ Nga giấu tên thuật lại, tuy nhiên vẫn chưa có hình ảnh để chứng minh điều này.

Các tài liệu tham khảo ghi nhận nhờ trang bị hệ thống nạp đạn tự động, kíp chiến đấu của pháo tự hành DITA chỉ gồm 2 người, nhưng trong vụ việc vừa diễn ra, 3 quân nhân đã bị thương vong, một người thiệt mạng.

Điều thú vị là chỉ vài ngày trước sự kiện này, báo chí Ukraine đã nói khá nhiều về việc sử dụng thành công các khẩu pháo tự hành dọc theo chiến tuyến. Nhưng thực tế lợi thế của họ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn.

Việc cung cấp hệ thống DITA cho Ukraine được Hà Lan tài trợ. Tổng cộng 15 - 16 khẩu pháo tự hành đã được chuyển giao kể từ mùa hè năm 2024. Chúng không được gửi đến Lực lượng Mặt đất Quân đội Ukraine, mà dành cho Vệ binh Quốc gia và Biên phòng.

Nếu chúng ta nói về các đặc điểm của DITA một cách chi tiết hơn thì loại pháo tự hành này có nòng dài gấp 47 đường kính (L/47) với góc nâng lên tới 70 độ, mang lại tầm bắn tối đa 39 km (sử dụng đạn pháo thông thường).

Điểm đặc biệt của DITA là tự động hóa tất cả các quy trình, nhờ đó tổ hợp vũ khí này có thể được vận hành bởi kíp chiến đấu chỉ có 2 người, ít nhất so với tất cả các loại pháo tự hành khác.

Tháp pháo của DITA là loại điều khiển từ xa với chức năng nạp tự động, đây là một yếu tố bổ sung quan trọng cho năng lực tác chiến khi cung cấp tốc độ bắn nhanh và ổn định.

DITA được trang bị hệ thống chiến đấu với tổ hợp điều khiển hỏa lực kỹ thuật số cực kỳ hiện đại, đặc biệt cung cấp khả năng lựa chọn đạn dược và kiểm soát việc khai hỏa vào từng mục tiêu cụ thể.

Ngoài ra hệ thống điều khiển hỏa lực này có khả năng tiếp nhận tham số mục tiêu từ máy bay không người lái trinh sát, cho phép tạo ra mô hình cộng sinh rất lợi hại.

Nhờ vậy hệ thống pháo đã cải thiện tốc độ bắn đạt 6 phát/phút. Chỉ mất 45 giây để rời khỏi vị trí sau khi hoàn thành đợt khai hỏa, điều này giúp tăng khả năng sống sót của DITA trên chiến trường.

Xét về mức độ tự động hóa, chúng ta có thể nói rằng ở một số khía cạnh, DITA thậm chí còn tốt hơn những loại pháo tự hành bán chạy nhất hiện có trên thị trường vũ khí thế giới.

Ngoài ra DITA còn nhận được một hệ thống tự chẩn đoán sự cố đi kèm điều hòa không khí, có khả năng bảo vệ kíp chiến đấu trước tác động của vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Điều quan trọng nữa là DITA đặt trên khung gầm Tatra T815 VP31M 8 × 8, cũng được sử dụng cho pháo tự hành DANA M2 đã có trong đội hình chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine, tạo ra sự thân thuộc trong vận hành.

Pháo tự hành DITA có trọng lượng chiến đấu 29 tấn, có thể di chuyển với tốc độ lên tới 25 km/h trên thực địa và 90 km/h trên đường cao tốc, phạm vi hoạt động trong khoảng 300 đến 600 km, tùy thuộc vào điều kiện vận hành cụ thể.