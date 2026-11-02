Binh sĩ Hàn Quốc tử vong tại chốt tiền tiêu gần biên giới Triều Tiên

Binh sĩ Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức quân đội Hàn Quốc hôm nay (2/11) cho biết, binh sĩ 20 tuổi này được đồng đội phát hiện tại một đơn vị quân sự ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon. Lực lượng cứu hộ nhận được cuộc gọi vào khoảng 7h15 sáng thông báo về một binh sĩ bị chảy máu ở đầu tại một chốt gác tiền tiêu.

Báo cáo đề cập đến khả năng binh sĩ này bị thương do súng bắn song nhà chức trách chưa xác nhận nguyên nhân dẫn đến thương tích.

Quân đội Hàn Quốc cho biết các điều tra viên quân sự và dân sự đang xem xét những tình tiết liên quan đến cái chết của binh sĩ.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng liên Triều gia tăng sau vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) hồi cuối tháng 9, khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau vụ việc song Triều Tiên bác bỏ trách nhiệm.

Sau đó, Triều Tiên đe dọa triển khai thêm vũ khí dọc biên giới, trong khi Hàn Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn nếu xảy ra các hành động khiêu khích tiếp theo.

Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un từng cho biết tình hình dọc biên giới phía nam của Triều Tiên đang vô cùng bất ổn. Bà lưu ý rằng từ ngày 1/8 đến ngày 17/10, quân đội Hàn Quốc đã thực hiện các phát súng cảnh cáo tổng cộng 201 lần dọc theo khu vực biên giới.