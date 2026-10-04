Binh sĩ Anh thiệt mạng trong vụ nổ khi hỗ trợ Ukraine thử vũ khí

Hạ sĩ George Hooley, 28 tuổi, thuộc Trung đoàn Nhảy dù Anh, đã thiệt mạng tại Ukraine sau khi bị thương trong một vụ nổ khi lực lượng Ukraine thử nghiệm một năng lực phòng thủ mới.

Theo kết luận được công bố ngày 2/10 của ông Darren Salter, điều tra viên cấp cao về các trường hợp tử vong bất thường tại Oxfordshire, Hạ sĩ Hooley bị đa chấn thương trong vụ nổ vào sáng sớm 6/12/2025.

Ông được cấp cứu tại hiện trường và phẫu thuật sau đó, nhưng qua đời tại một bệnh viện ở Kiev ngày 9/12/2025.

Vụ việc xảy ra tại một địa điểm cách xa tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Anh trước đó mô tả đây là "tai nạn thương tâm" xảy ra khi Hạ sĩ Hooley quan sát lực lượng Ukraine thử một "năng lực phòng thủ mới".

Điều đáng chú ý là sự hiện diện của quân nhân thuộc Trung đoàn Nhảy dù tại Ukraine không được công chúng biết đến trước khi Hạ sĩ Hooley thiệt mạng.

London cho biết một số lượng hạn chế quân nhân Anh đang được triển khai tại Ukraine để bảo đảm an ninh cho cơ quan ngoại giao và hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine.

Tuy nhiên, điều tra viên không công bố loại thiết bị được thử nghiệm cũng như nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ nổ.

Ông Salter cho biết chỉ nhận được "bằng chứng hạn chế" về hoàn cảnh và nguyên nhân sự cố. Hồ sơ điều tra cũng xác định không có tình tiết đáng ngờ liên quan đến cái chết của Hạ sĩ Hooley.

Cuộc điều tra được tiến hành kín theo đề nghị của gia đình Hạ sĩ Hooley. Điều tra viên cũng cho biết thông tin về bản chất chính xác của năng lực phòng thủ được thử nghiệm là nhạy cảm và không thể công bố.

Một số tài liệu của Ukraine cho thấy quân nhân Anh được điều trị tại ít nhất 2 bệnh viện sau vụ nổ, trước khi được chuyển tới bệnh viện ở Kiev.

Hạ sĩ Hooley gia nhập Quân đội Anh tháng 11/2015 và sau đó vượt qua khóa tuyển chọn nhảy dù với thành tích cao.

Bộ Quốc phòng Anh mô tả ông là một quân nhân xuất sắc, có kinh nghiệm hoạt động tại Afghanistan, châu Phi và Đông Âu.

Chỉ huy đại đội đánh giá Hooley là hình mẫu về tính chuyên nghiệp.

Cái chết của Hạ sĩ Hooley cũng cho thấy mức độ rủi ro đối với quân nhân nước ngoài tham gia các hoạt động hỗ trợ Ukraine, ngay cả khi nhiệm vụ diễn ra cách xa chiến tuyến.

Vụ việc đồng thời làm lộ thêm một phần hoạt động của quân nhân Anh tại Ukraine vốn trước đó ít được công khai.