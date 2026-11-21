Một xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Cà Mau. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cà Mau)

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định cụ thể hóa Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và phân loại các nhóm xã. Trong đó, 23 địa phương đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại; 11 địa phương ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp thôn, bản.

Tuy nhiên, kết quả tự rà soát, đánh giá của các xã cho thấy, bình quân mỗi xã trên cả nước mới cơ bản đạt 2,77 tiêu chí, còn 7,23 tiêu chí chưa đạt.

Trong đó, vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có số tiêu chí đạt bình quân tương đối cao. Ngược lại, Trung du và miền núi phía bắc, Đông Nam Bộ là những khu vực có số tiêu chí đạt thấp.

Đáng chú ý, các tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn có kết quả tương đối tích cực. Trong khi đó, các tiêu chí về phát triển kinh tế nông thôn, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn vẫn còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh những khó khăn trong thực hiện tiêu chí, tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, lũy kế đến hết ngày 30/9/2026, vốn đầu tư công giải ngân đạt 6.025,99 tỷ đồng, tương đương 49,1% kế hoạch, bao gồm vốn ngân sách trung ương kéo dài và vốn ngân sách địa phương.

Riêng vốn đầu tư công ngân sách trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân khoảng 450,60 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch; Chương trình giảm nghèo bền vững giải ngân khoảng 442,03 tỷ đồng, đạt 37%.

Đối với kinh phí thường xuyên, tổng số giải ngân đạt 4.216,12 tỷ đồng, bằng 31,6% dự toán. Trong đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới mới đạt 22% kế hoạch, Chương trình giảm nghèo bền vững đạt 30%.

Để tháo gỡ khó khăn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Bộ tiêu chí chung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, trên cơ sở tích hợp các bộ tiêu chí hiện có về nông thôn mới, y tế và văn hóa.

Bộ cũng tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn được kéo dài sang năm 2026; đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung để nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và giám sát chương trình.