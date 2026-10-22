Binh nhất mê tìm hiểu quốc kỳ vô địch Olympia Học viện Kỹ thuật Quân sự

Vương miện giấy xanh, hồng, vàng nổi bật trên nền quân phục. Băng rôn mang tên thí sinh được giơ cao giữa các dãy ghế, những tràng vỗ tay liên tiếp vang lên. Dưới khán đài, đồng đội cũng hào hứng nhập cuộc với năm gương mặt đang tranh tài trên sân khấu.

Đó là không khí trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” do Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức tối 21/10, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Học viện (28/10/1966-28/10/2026). Hơn 1.000 cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên các đơn vị kết nghĩa cùng tham gia cổ vũ.

Đêm chung kết cuộc thi diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng.

Bám đuổi từng điểm số

Năm thí sinh đều đã giành giải nhất cuộc thi cấp cơ sở. Mỗi người mang đến sân chơi một thế mạnh, một câu chuyện thú vị. Trẻ nhất là Trần Mạnh Duy (SN 2008, quê Phú Thọ) - sinh viên năm nhất lớp Tự động hóa 19, Viện Tên lửa và Kỹ thuật điều khiển. Từng giành giải ba học sinh giỏi Vật lý cấp tỉnh, Duy có cách học riêng: Kết hợp lý thuyết với bài tập, thích tự chứng minh lại công thức.

Triệu Hoàng Bảo - học viên lớp Bảo đảm an toàn thông tin, Tiểu đoàn 1, lại có niềm yêu thích với Toán và Địa lý. Chàng trai quê Tuyên Quang có 12 năm liền là học sinh giỏi, từng chiến thắng cuộc thi Rung chuông vàng cấp trường năm 2024, đặc biệt thích tìm hiểu quốc kỳ các nước.

5 thí sinh tự tin bước vào đêm chung kết với những màn bám đuổi điểm số gay cấn.

Nữ thí sinh duy nhất, Hoàng Thị Thanh Thúy - học viên Tiểu đoàn 4, đến từ Cao Bằng. Thúy từng chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học giành giải ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26. Nữ học viên tự tin có khả năng biến áp lực thành động lực khi thời hạn hoàn thành công việc đến gần.

Nguyễn Thế Đạt - học viên lớp Vũ khí 5, Tiểu đoàn 2, quê Nghệ An, dành tình cảm cho Olympia từ nhỏ, thường xem chương trình để học hỏi, rèn tư duy. Đạt từng ba lần tham gia Olympic Cơ học toàn quốc, giành hai huy chương đồng.

Phạm Tuấn Hải - học viên lớp Tự động hóa chỉ huy, Tiểu đoàn 3, từng giành giải nhất phần thực nghiệm kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc. Trong bản đăng ký dự thi, Hải viết: “Vật lý không bao giờ là những công thức khô khan trên giấy, mà là ngôn ngữ giải mã cách mọi thứ vận hành”.

Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự, các thầy cô, người thân và đồng đội đã tiếp sức cho 5 thí sinh chinh phục các phần thi.

Bốn chặng Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích đưa các thí sinh qua những câu hỏi về lịch sử, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, quân sự và truyền thống nhà trường. Có câu hỏi gắn chuyện tấm phát sáng trên mũ cối bộ đội với những gợi ý về bảng tuần hoàn hóa học.

Ở phần Về đích, thí sinh chọn gói ba câu hỏi, có thể đặt Ngôi sao hy vọng để nhân đôi số điểm câu hỏi nếu trả lời đúng. Khi có đáp án sai, đối thủ được quyền giành điểm.

Cuộc đua liên tục nóng lên qua những màn bám đuổi. Có thời điểm, Hoàng Bảo đạt 80 điểm, Thế Đạt bám sát với 75 điểm. Khoảng cách chỉ 5 điểm khiến những diễn biến tiếp theo càng được khán giả chăm chú dõi theo.

Tiếp sức từ hội trường và qua màn hình

Trong đêm chung kết, hình ảnh gia đình xuất hiện trên màn hình lớn mang đến những khoảnh khắc ấm áp. Người thân của thí sinh gửi lời chúc qua video. Những gương mặt từ quê nhà hiện lên, cùng các thí sinh chia sẻ một phần không khí đêm chung kết.

Đoàn viên thanh niên Học viện Kỹ thuật Quân sự góp thêm không khí sôi động cho đêm chung kết.

Có người thân đến tận hội trường, hòa vào những tràng pháo tay cùng đồng đội của con em mình. Trong một khoảnh khắc, Thanh Thúy đứng trước micro, phía sau là hình ảnh gia đình giữa không gian thân thuộc với những tấm bằng khen, ảnh lưu niệm trên tường. Không khí hội trường trở nên gần gũi khi khán giả cùng lắng nghe những lời nhắn gửi từ quê nhà.

Khán giả tham dự cuộc thi cũng có cơ hội thử sức bằng cách quét mã QR, truy cập hệ thống của ban tổ chức để dự đoán người chiến thắng, giải chướng ngại vật, trả lời câu hỏi Tăng tốc. Những học viên cầm micro giao lưu giữa các dãy ghế khiến không khí càng rộn ràng. Các tiết mục nhảy trẻ trung cũng tiếp thêm sức nóng cho chương trình.

Các học viên từ hàng ghế khán giả hào hứng hòa vào cuộc thi.

Sau bốn phần thi, Binh nhất Triệu Hoàng Bảo giành giải Nhất và vòng nguyệt quế. Thượng sĩ Nguyễn Thế Đạt giành giải Nhì. Ba giải Ba thuộc về Trung sĩ Phạm Tuấn Hải, Thượng sĩ Hoàng Thị Thanh Thúy và sinh viên Trần Mạnh Duy.

Khi cuộc đua khép lại, sân khấu tiếp tục rộn ràng với những tấm ảnh lưu niệm. Hoa, bảng giải thưởng, những lá cờ và nụ cười của thí sinh, đồng đội, người thân cùng hiện diện trong khung hình, lưu lại niềm vui sau một đêm tranh tài trí tuệ.

Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự trao giải Nhất, Nhì, Ba cho 5 thí sinh.

﻿

﻿

Cuộc thi để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, tiếp thêm động lực, khí thế thi đua sôi nổi để tuổi trẻ Học viện tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm Học viện Kỹ thuật Quân sự anh hùng.