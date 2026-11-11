Bình Nguyên đẩy mạnh làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai

Xác định đất đai là nguồn lực quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội, xã Bình Nguyên chú trọng chuẩn hóa hồ sơ địa chính, đổi mới phương thức quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Từ tháng 4 đến tháng 7/2026, UBND xã ban hành nhiều văn bản, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu; cử cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin. Ngày 3/7, xã ban hành Kế hoạch số 247/KH-UBND triển khai chiến dịch 180 ngày theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Xã Bình Nguyên tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai.

Chiến dịch tập trung đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; kê khai, đăng ký đất đai; số hóa hồ sơ từng thửa và xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Quá trình thực hiện lấy thửa đất làm đơn vị quản lý, đối chiếu thông tin hiện trạng với hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận và hồ sơ biến động.

Từ tháng 6 đến 8/2026, xã thông báo thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân; hướng dẫn các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận kê khai, đăng ký đất đai. Ngày 13/8, xã tổ chức hội nghị triển khai, nhấn mạnh vai trò trưởng thôn trong tuyên truyền, vận động và xác minh thông tin.

Trong tháng 9/2026, Phòng Nông nghiệp và Môi trường tham mưu hoàn thiện phiếu khảo sát phục vụ tổng hợp tiến độ. Toàn xã hiện có khoảng 58.350 thửa đất cần xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Trong số thửa đã có dữ liệu, tỷ lệ làm sạch đạt hơn 95%. UBND xã cũng rà soát quỹ đất do xã quản lý, thống kê khoảng 2.717 thửa, diện tích khoảng 339 ha.

Tuy nhiên, hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ có trường hợp hư hỏng, thất lạc, thiếu hoặc không đồng bộ. Bản đồ đo đạc từ năm 2008 đã phát sinh biến động nhưng chưa chỉnh lý kịp thời; một số thửa đất nông nghiệp đã thu hồi thực hiện dự án nhưng hồ sơ lịch sử chưa được số hóa đầy đủ. Khối lượng công việc lớn, trong khi cán bộ chuyên môn còn mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật.

Dữ liệu chính xác giúp người dân xác định chủ sử dụng, diện tích, mục đích sử dụng và biến động thửa đất; thuận lợi khi tra cứu, đối chiếu, thực hiện thủ tục hành chính, hạn chế sai lệch và bảo đảm quyền lợi hợp pháp.

Ông Nguyễn Khắc Sung ở thôn Ngọc Cánh cho biết: “Người dân trong thôn được cán bộ xã hướng dẫn cụ thể giấy tờ cần đối chiếu, từ đó chúng tôi hiểu rõ hơn việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai, đồng thuận và sẵn sàng phối hợp cung cấp thông tin chính xác, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình”.

Cán bộ thôn Ngọc Cánh thường xuyên bám sát, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai.

Để đẩy nhanh tiến độ, xã thành lập Tổ công tác cộng đồng, phát huy vai trò của trưởng thôn trong tuyên truyền, vận động người dân chuẩn bị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân và các giấy tờ liên quan; đồng thời phối hợp xác minh, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để UBND xã kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ. Cùng với đó, địa phương tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: rà soát, làm giàu, làm sạch dữ liệu; đo đạc, chỉnh lý bản đồ, hoàn thiện hồ sơ địa chính; kê khai, đăng ký và hỗ trợ người dân; cập nhật cơ sở dữ liệu, quản lý biến động đất đai liên quan đến chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế và chuyển mục đích sử dụng đất.

Xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách năm 2026, gắn với chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Từ nay đến hết ngày 31/12, xã tiếp tục rà soát khối lượng còn lại, phân loại hồ sơ thiếu, sai lệch hoặc cần chỉnh lý; phân công trách nhiệm và kiểm tra tiến độ; đồng thời tăng cường phối hợp, xử lý hồ sơ, kiểm tra chất lượng, phấn đấu hoàn thành chiến dịch 180 ngày theo đúng tiến độ đề ra".

Lực lượng Công an xã hỗ trợ người dân cung cấp thông tin, góp phần làm giàu và làm sạch dữ liệu đất đai.

Những tháng cuối năm, Bình Nguyên tiếp tục kiểm tra tiến độ, ưu tiên xử lý hồ sơ thiếu, sai lệch; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và khu dân cư, đồng thời kiến nghị cấp trên hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Việc hoàn thiện dữ liệu phải gắn với cập nhật thường xuyên các biến động, bảo đảm thông tin chính xác và thống nhất.

Với khối lượng khoảng 58.350 thửa đất cần hoàn thiện dữ liệu, Bình Nguyên còn nhiều việc phải làm. Sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, phối hợp đồng bộ của các cơ quan và đồng thuận của Nhân dân sẽ góp phần xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội.