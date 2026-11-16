Bình Mỹ tiếp nhận 100 đơn vị máu tình nguyện

Việc duy trì gian hàng Việt Nam tại Hội chợ quốc tế Interfood & Drink hai năm liên tiếp là một phần trong hoạt động xúc tiến thương mại của Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của Việt Nam mà còn là cơ hội kết nối với các doanh nghiệp quốc tế.