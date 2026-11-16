Bình Mỹ tiếp nhận 100 đơn vị máu tình nguyện
Ngày 16/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Bình Mỹ (An Giang) phối hợp Khoa Huyết học, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026 với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.
Tại ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 100 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng sâu rộng trong cộng đồng dân cư tại địa phương.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/binh-my-tiep-nhan-100-don-vi-mau-tinh-nguyen-a502606.html