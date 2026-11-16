Kinh tếLao động - Việc làm

Bình Mỹ tiếp nhận 100 đơn vị máu tình nguyện

Ngày 16/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Bình Mỹ (An Giang) phối hợp Khoa Huyết học, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026 với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Báo An Giang
1775 liên quanGốc
Cán bộ, công chức, viên chức và người dân xã Bình Mỹ hiến máu tình nguyện.

Cán bộ, công chức, viên chức và người dân xã Bình Mỹ hiến máu tình nguyện.

Tại ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 100 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế; đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng sâu rộng trong cộng đồng dân cư tại địa phương.

THANH TIẾN - NHẪN NGUYỄN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/binh-my-tiep-nhan-100-don-vi-mau-tinh-nguyen-a502606.html