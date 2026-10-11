Bình Mỹ tập huấn kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho học sinh
Xã Bình Mỹ (An Giang) tuyên truyền, tập huấn kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho học sinh, nhằm giúp học sinh hình thành thói quen thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, đồng thời trở thành “hạt nhân” tuyên truyền, hướng dẫn người thân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.
Ngày 11/10, UBND xã Bình Mỹ (An Giang) tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho học sinh lớp 9 tại Trường THCS Bình Mỹ.
Các cơ quan chuyên môn đã phổ biến, hướng dẫn các em học sinh kỹ năng nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn tích hợp một số giấy tờ trên ứng dụng VNeID, thao tác trên các nền tảng số để nắm vững quy trình thực hiện, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/binh-my-tap-huan-ky-nang-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-cho-hoc-sinh-a499332.html