Bình Mỹ tập huấn kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho học sinh

Được Liên Hợp Quốc công nhận vào năm 2011 sau những nỗ lực vận động của Plan International và các tổ chức liên quan, Ngày Quốc tế Trẻ em gái được tổ chức vào ngày 11/10 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về quyền của trẻ em gái và những rào cản các em đang đối mặt. Ngày Quốc tế Trẻ em gái năm 2026 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền, sức khỏe và cơ hội phát triển của trẻ em gái trong bối cảnh biến đổi khí hậu.