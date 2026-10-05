Bình Mỹ, Mỹ Đức phải xây dựng kịch bản cụ thể cho 3 tháng cuối năm

Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang làm việc với hai xã Bình Mỹ và Mỹ Đức.

Chiều 5/10, Tổ công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường làm trưởng đoàn đến làm việc với hai xã Bình Mỹ và Mỹ Đức về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III, gắn với đánh giá 9 tháng năm 2026, đề ra phương hướng thực hiện những tháng cuối năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tống Phước Trường yêu cầu hai xã xây dựng kịch bản chi tiết cho 3 tháng còn lại của năm 2026 đối với từng chỉ tiêu theo tinh thần “6 rõ”. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, theo dõi sát từng công trình, từng dự án đầu tư công và tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Hai xã phải tích cực tuyên truyền, công khai rộng rãi để Nhân dân nắm rõ định hướng phát triển, mục đích sử dụng đất và các ngành nghề nên đầu tư sau khi quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo chất lượng các chỉ tiêu đánh giá tổ chức Đảng, quan tâm thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển đảng viên của năm 2026.

Đồng chí Tống Phước Trường cũng đề nghị hai xã Bình Mỹ và Mỹ Đức chủ động xây dựng hệ thống chỉ tiêu năm 2027 song song với kịch bản 3 tháng cuối năm 2026 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng.

Lãnh đạo xã Bình Mỹ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm 2026, định hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng năm 2026, xã Mỹ Đức thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp đạt 1.225ha, đạt 100,16% kế hoạch; xã đạt 6/10 tiêu chí, 41/47 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Mỹ Đức cũng giải ngân vốn đầu tư công đạt 70,68% kế hoạch; thu ngân sách đạt 90,39% dự toán, chi ngân sách đạt 60,71% dự toán.

Với xã Bình Mỹ, địa phương thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 93,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, cấp trên 46.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2; giữ vững 10/12 ấp không ma túy…

Tuy nhiên, hai địa phương vẫn còn khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ phát triển đảng viên, việc thực hiện Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi trong công tác xây dựng Đảng tại một số chi, đảng bộ trực thuộc còn chậm…