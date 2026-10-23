Bình Minh: Triển khai lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh địa giới Hà Nội và Phú Thọ

Theo dự thảo Đề án, phương án điều chỉnh dự kiến chuyển 4.006,38ha từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm. Việc điều chỉnh nhằm thống nhất quản lý địa bàn, nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị không gian sinh thái phía Tây Thủ đô, gắn với yêu cầu phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Để công tác lấy ý kiến đạt hiệu quả, đồng chí Nguyễn Thị Anh Đào, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền bằng những hình thức thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng địa bàn; công khai tài liệu tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn và trên trang thông tin điện tử. Thông tin tuyên truyền phải bảo đảm thống nhất, chính xác, giúp người dân hiểu rõ nội dung, mục đích của Đề án và xác định đây là phương án dự thảo đang được tổ chức lấy ý kiến.

Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu giấy đến đại diện từng hộ gia đình, mỗi hộ ghi nhận một ý kiến. Các Tổ lấy ý kiến có trách nhiệm hướng dẫn người dân thực hiện, chủ động liên hệ những hộ chưa nhận hoặc chưa nộp phiếu; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các khâu phát, thu, kiểm phiếu và bàn giao hồ sơ, bảo đảm tính chính xác, khách quan của kết quả.

UBND xã giao Phòng Nội vụ - Tư pháp làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả; các phòng, đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm điều kiện triển khai. Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ lấy ý kiến chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tại địa bàn.

Phương án điều chỉnh dự kiến chuyển 4.006,38ha từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội đang được lấy ý kiến nhân dân. Ảnh: PV

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát, kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

UBND xã yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hoàn thiện, gửi hồ sơ kết quả về thành phố qua Sở Nội vụ chậm nhất 17 giờ ngày 25-10-2026 và thực hiện công khai kết quả theo quy định.