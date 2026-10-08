Bình minh trên Sao Hỏa đổi màu kỳ lạ, NASA hé lộ điều bất ngờ

Bức ảnh mới do NASA công bố đang thu hút sự chú ý khi ghi lại khoảnh khắc bình minh trên Sao Hỏa với màu sắc khác biệt đáng kể so với những gì thường thấy trên Trái Đất. Hình ảnh được xe tự hành Curiosity chụp tại khu vực núi Sharp, trong miệng hố Gale.

Hình ảnh bề mặt sao Hỏa do xe tự hành Curiosity của NASA chụp vào ngày 11-8-2026. Ảnh: NASA/TTXVN

Theo các nguồn tin, hình ảnh được camera Mastcam trên Curiosity ghi lại ngày 11-8-2026, khoảng 1 giờ sau khi Mặt Trời mọc. Trong khung hình là những vách đá lởm chởm ở phía xa, được ánh nắng đầu ngày chiếu sáng. Đáng chú ý, bầu trời Sao Hỏa hiện lên với sắc cam, trong khi vùng ánh sáng bình minh lại pha màu xanh lam kỳ ảo.

Nhà khoa học hành tinh Ashwin Vasavada thuộc Phòng Thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) của NASA cho biết, khung cảnh này có nét tương đồng với những vùng sa mạc trên Trái Đất, chẳng hạn Monument Valley ở bang Arizona. Tuy nhiên, màu sắc của bầu trời và ánh bình minh khiến người xem dễ dàng nhận ra đây là một thế giới hoàn toàn khác.

Điểm đặc biệt trong bức ảnh không chỉ nằm ở màu sắc. Phía xa là một lớp đá có hình thái khác biệt so với những khu vực Curiosity từng đi qua. Các nhà khoa học cho rằng, lớp đá này có thể hình thành từ những trầm tích do gió đưa tới, có thể là cát hoặc tro bụi núi lửa. Qua hàng tỷ năm, quá trình bào mòn của gió đã tạo nên những dải gờ đá đặc trưng được gọi là yardang.

Lớp đá yardang này trải dài khoảng 16 km ở khu vực phía tây bắc núi Sharp và được cho là hình thành khoảng 3 tỷ năm trước. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhận định, nó không nằm hoàn toàn trong chuỗi lớp đá liên tục tạo nên núi Sharp mà hình thành sau 1 giai đoạn gián đoạn địa chất, được gọi là “bất chỉnh hợp”.

Xe tự hành thám hiểm Sao Hỏa của NASA. Ảnh: NASA/TPO

Curiosity đã hạ cánh xuống miệng hố Gale vào năm 2012 và từ năm 2014 bắt đầu hành trình khám phá núi Sharp - ngọn núi cao khoảng 5 km nằm giữa lòng miệng hố. Trong quá trình di chuyển, xe tự hành này đã đạt độ cao hơn 1 km so với đáy hố, mức cao đáng kể đối với một thiết bị thám hiểm trên Sao Hỏa.

Núi Sharp được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm bởi những lớp đá tại đây lưu giữ dấu vết về quá khứ của Sao Hỏa, khi hành tinh này được cho là từng ấm và ẩm hơn hiện nay, với sự tồn tại của sông hồ.

NASA dự kiến Curiosity có thể tiếp cận trực tiếp khu vực lớp đá yardang vào khoảng năm 2027 hoặc 2028 để nghiên cứu kỹ hơn thành phần và lịch sử địa chất của khu vực.