Bình Minh rộn ràng Đêm hội Trăng rằm 'Vầng trăng Di sản'

Tại chương trình, ông Nguyễn Khánh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh, đã trang trọng đọc Thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng. Những lời động viên, kỳ vọng trong thư gửi gắm niềm tin vào thế hệ măng non chăm ngoan, học giỏi, giàu khát vọng và có trách nhiệm với tương lai đất nước.

Phát biểu tại Đêm hội, ông Nguyễn Đăng Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, nhấn mạnh: Tết Trung thu là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời là ngày hội dành riêng cho thiếu niên, nhi đồng. Đây cũng là dịp để gia đình, nhà trường và toàn xã hội dành thêm sự quan tâm, chăm sóc đối với thế hệ trẻ.

Lãnh đạo xã Bình Minh trao tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Liễu

Theo lãnh đạo xã Bình Minh, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Xã chú trọng tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh, để trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần và kỹ năng; trong đó đặc biệt quan tâm, hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND xã Bình Minh trao tặng 22 xe đạp, 10 ba lô cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 500 suất quà cho học sinh trên địa bàn.

Mỗi phần quà đều chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Bình Minh. Qua đó, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, đồng thời tiếp thêm động lực để những trẻ em còn gặp khó khăn tiếp tục nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.