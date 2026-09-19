Bình Minh - Nắng mới trên những mái trường

Tác phẩm Đón học sinh vào lớp 6 của tác giả Võ Thị Thanh Tâm đoạt giải nhất bảng A. Ảnh: B.T.C

UBND xã Bình Minh vừa phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai tổ chức chấm và chọn ra 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Qua ống kính của các nghệ sĩ và người yêu nhiếp ảnh Đồng Nai, ngày khai trường trên địa bàn xã Bình Minh trong năm học 2026-2027 hiện lên thân thương, rộn ràng với những khoảnh khắc lắng đọng giữa thầy và trò.

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Quốc Hưng, Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh Việt Nam tại Đồng Nai, Chánh chủ khảo cuộc thi, sức hấp dẫn của Photomarathon nằm ở khả năng nắm bắt khoảnh khắc. Một bức ảnh đẹp không nhất thiết phải cầu kỳ trong cách thể hiện, mà cần sự tinh tế của người cầm máy khi nhận ra những điều bình dị, đôi khi dễ bị bỏ qua trong cuộc sống.

Với chủ đề gần gũi, cuộc thi thu hút 17 tác giả với 62 tác phẩm tham gia ở 2 bảng: ảnh chụp bằng máy ảnh (bảng A) và chụp bằng điện thoại (bảng B). Mỗi tác phẩm thể hiện một khoảnh khắc được lưu giữ bằng cảm xúc riêng. Có những khuôn hình ghi lại niềm vui ngày khai trường, có bức ảnh khiến người xem dừng lại trước ánh mắt, cử chỉ thân quen của thầy cô và học trò hay những phút giây gặp gỡ đầu năm học vẫn đủ sức gợi nhớ về một thời áo trắng, về những người thầy, người cô từng gắn bó với mỗi người.