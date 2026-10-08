Bình luận xúc phạm lực lượng Công an trên Facebook, một người bị phạt 12,5 triệu đồng

Lực lượng thuộc Đồn Công an KCN Long Thành làm việc với ông H.T.L.

Ngày 8/10/2026, Công an TP Đồng Nai cho biết, Đồn Công an KCN Long Thành vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông H.T.L. (SN 1976, ngụ phường Long Thành) vì có hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 9/9/2026, trên trang Facebook chính thức của Đồn Công an KCN Long Thành đăng tải bài viết tuyên truyền về việc tăng cường xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định tại các khu công nghiệp bằng hình thức dán, kẹp thông báo vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Thanhlong Huynh” đăng bình luận dưới bài viết với nhiều từ ngữ thô tục, mang tính chất lăng mạ, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ.

Tiến hành xác minh, ngày 15/9/2026, Đồn Công an KCN Long Thành mời ông H.T.L., chủ tài khoản Facebook nói trên, đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông L. thừa nhận hành vi vi phạm, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ thiếu hiểu biết pháp luật và bức xúc nhất thời.

Sau đó, ông L. đã chủ động gỡ bỏ bình luận, viết bản kiểm điểm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Đồn Công an KCN Long Thành hoàn tất hồ sơ, ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với ông H.T.L. số tiền 12,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần có trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, không lợi dụng việc đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin để xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân hay uy tín của cơ quan, tổ chức.