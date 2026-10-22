Bình luận sai sự thật trên Facebook, một phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng

Trước đó, ngày 11/10, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook có tên “K. K" đăng tải bình luận trên trang cá nhân “L. T" với nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống và xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Chủ tài khoản được xác định là chị Đ.T.KH (sinh năm 1990, trú thôn 6, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Tại cơ quan Công an, chị Đ.T.KH thừa nhận hành vi vi phạm, thành khẩn khai báo, đồng thời chủ động gỡ bỏ nội dung bình luận và viết cam kết không tái phạm.

Ngày 16/10, Công an xã Đông Hưng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đ.T.KH số tiền 15 triệu đồng về hành vi “Làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng”, cụ thể là lực lượng Công an nhân dân, theo điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Từ vụ việc, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân, tránh những hậu quả pháp lý đáng tiếc.