Bình luận sai sự thật, người phụ nữ 69 tuổi bị phạt 12,5 triệu đồng

Thông tin từ Công an xã An Khánh (TP Hải Phòng) cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Tổ An ninh Công an xã phát hiện bà Đoàn Thị T (SN 1957, trú tại thôn Nguyệt Áng, xã An Khánh) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, bình luận thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngay khi phát hiện sự việc, Công an an xã An Khánh nhanh chóng tiến hành xác minh và mời công dân lên trụ sở để làm việc. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà T thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công dân Đoàn Thị T bị công an xã xử phạt 12,5 triệu đồng. Ảnh: Cơ quan công an.

Căn cứ vào kết quả xác minh, làm rõ hành vi vi phạm, Công an xã An Khánh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Đoàn Thị T. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc".

Công an xã An Khánh khuyến cáo người dân cần nhận thức rõ ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và hành vi vi phạm pháp luật. Khi tham gia tương tác trên không gian mạng, người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin. Tuyệt đối không hùa theo đám đông để bình luận, chia sẻ, phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng, tin đồn thất thiệt.

Mọi hành vi vi phạm trên không gian mạng đều để lại dấu vết và sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.