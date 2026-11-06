Bình Lư trao tặng huy hiệu đảng cho 4 đảng viên

Quang cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về việc trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 4 đảng viên. Trong đó, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Lò Văn Chỏi, Chi bộ bản Nà Phát; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Duyệt, Chi bộ thôn Thống Nhất; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Nghĩa, Chi bộ thôn Độc Lập; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hà Văn Thao, Chi bộ bản Mường Cấu.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hà Văn Thao, Chi bộ bản Mường Cấu.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh – Bí thư Đảng ủy xã Bình Lư gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận về thời gian mà còn là biểu tượng của lòng trung thành, niềm tin son sắt với Đảng và những năm tháng tận tụy cống hiến cho quê hương, đất nước. Chặng đường 35, 40, 45 hay 50 năm tuổi Đảng là minh chứng cho quá trình rèn luyện, phấn đấu bền bỉ của mỗi đảng viên.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng Bình Lư trở thành vùng đất “Văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và trở thành vùng quê đáng đến, đáng sống, đáng tự hào”.

Đảng viên Nguyễn Văn Nghĩa – Chi bộ thôn Độc Lập phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đảng viên Nguyễn Văn Nghĩa – Chi bộ thôn Độc Lập bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và tự hào khi được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của các cấp ủy Đảng. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, tích cực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đóng góp sức mình xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và quê hương Bình Lư ngày càng đổi mới.