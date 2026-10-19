Bình Lư đưa nông sản lên sàn số

Thay đổi cách quảng bá, bán hàng

Bình Lư hiện có 12 sản phẩm nông sản chủ lực, trong đó miến dong Bình Lư, miến khoai sâm Bình Lư là những sản phẩm tiêu biểu. Trước đây, việc tiêu thụ chủ yếu dựa vào thương lái và các kênh bán hàng truyền thống nên khả năng tiếp cận khách hàng còn hạn chế. Với những sản phẩm thời vụ như: đào cảnh, nhất chi mai, địa lan, người dân cũng gặp khó trong tìm kiếm đầu ra, có năm hàng vẫn còn sau Tết. Để khắc phục tình trạng này, xã Bình Lư chú trọng ứng dụng công nghệ số vào quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản. Ngày 24/11/2025, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về chuyển đổi số toàn diện, trong đó xác định nhiệm vụ đưa công nghệ vào đời sống, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế số.

Ông Nguyễn Bá Kiện - Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Lư trao đổi với bà con cách xây kênh Tiktok, quy trình livestream gắn giỏ hàng, xây dựng content để tiếp cận khách hàng.

Từ định hướng đó, xã tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng mạng xã hội, xây dựng nội dung truyền thông, thiết kế hình ảnh, video giới thiệu sản phẩm. Cán bộ xã phối hợp với những người có kinh nghiệm trên các nền tảng số hướng dẫn bà con xây dựng kênh Tiktok, gắn giỏ hàng, tổ chức livestream bán hàng theo phương châm "cầm tay chỉ việc". Cùng với đó, xã quan tâm xây dựng nhãn hiệu, mã QR truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và phát triển sản phẩm OCOP nhằm nâng cao khả năng nhận diện, tạo niềm tin với khách hàng.

Anh Nguyễn Bá Kiện - Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Lư, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiktok Lai Châu cho biết: "Chuyển đổi số ở địa phương không chỉ là đầu tư hạ tầng hay ứng dụng công nghệ trong quản lý, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy của người dân trong sản xuất, kinh doanh. Chúng tôi xác định lấy người dân làm trung tâm; cấp ủy, chính quyền xã không làm thay mà hỗ trợ để người dân hiểu, biết làm và làm được, từng bước hình thành tư duy kinh tế số".

Người dân xã Bình Lư phối hợp với KOL, KOC giới thiệu sản phẩm miến dong thông qua hình thức livestream bán hàng trên nền tảng số.

Được hướng dẫn, nhiều hộ sản xuất, hợp tác xã đã chủ động đăng tải hình ảnh, video giới thiệu sản phẩm, vùng nguyên liệu và quy trình chế biến trên facebook, Tiktok. Việc kết nối với các KOL, KOC, doanh nghiệp, nhà phân phối và đơn vị vận chuyển cũng giúp sản phẩm tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng, mở rộng cơ hội tiêu thụ ngoài địa phương.

Chị Bùi Thị Hồng Thu - Phó Giám đốc Hợp tác xã Bình Lư (bản Thống Nhất) chia sẻ: "Ngày trước, sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu tiêu thụ theo phương thức truyền thống, thông qua thương lái, thị trường hẹp và đầu ra chưa ổn định. Từ khi được cán bộ xã và những người có kinh nghiệm truyền thông trên nền tảng số trực tiếp hướng dẫn, chúng tôi từng bước làm chủ kỹ năng xây dựng nội dung, tổ chức livestream bán hàng. Nhờ đó, mỗi phiên bán hàng trực tuyến đều phát sinh đơn hàng, thị trường được mở rộng, thu nhập của các thành viên hợp tác xã từng bước được cải thiện".

Tăng cơ hội tiêu thụ, nâng giá trị sản phẩm

Hiệu quả ứng dụng công nghệ số được thể hiện rõ qua các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với bán hàng trực tuyến. Xã Bình Lư đã phối hợp với Sở Công thương, Viettel Post, TikTok Việt Nam, TikTok Shop cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Nổi bật là phiên Mega Livestream tại khu vực hồ Mường Lự với 5 gian hàng tham gia, thu hút trên 20 triệu lượt xem, gần 2.500 đơn hàng, doanh thu trên 260 triệu đồng. Trong đó, miến dong Bình Lư chiếm khoảng 80% số đơn hàng.

Lãnh đạo địa phương cùng các KOL, Tiktoker trao đổi, tìm hiểu quy trình sơ chế, phơi miến dong tại Hợp tác xã Vững Tâm.

Không chỉ giúp sản phẩm tiếp cận người mua trên phạm vi rộng, hình thức bán hàng trực tuyến còn tạo thêm cơ hội tiêu thụ nông sản theo mùa vụ. Năm 2025, thông qua phiên Mega Livestream "Chở Xuân về nhà", người dân Bình Lư tiêu thụ hết đào dăm, nhất chi mai và địa lan trước Tết Nguyên đán, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng. Kết quả này cho thấy việc quảng bá đúng thời điểm, kết nối trực tiếp với khách hàng có thể góp phần hạn chế tình trạng tồn hàng sau vụ thu hoạch, giảm phụ thuộc vào phương thức bán hàng truyền thống.

Cùng với bán hàng trên nền tảng số, xã còn hỗ trợ kết nối các hợp tác xã, doanh nghiệp để mở rộng đầu ra với số lượng lớn. Hợp tác xã Miến Việt Cường ở xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đã ký hợp đồng tiêu thụ 100 tấn bột dong; Hợp tác xã Cô Ba Hồng (phường Tân Phong) ký hợp đồng tiêu thụ 100 tấn miến với người dân địa phương. Các hợp đồng tạo thêm đầu ra cho nguyên liệu và sản phẩm, đồng thời đặt ra yêu cầu người sản xuất chủ động kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của đối tác.

Thông qua phiên Mega Livestream "Chở Xuân về nhà", người dân Bình Lư tiêu thụ hết đào dăm, nhất chi mai và địa lan trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thời gian tới, xã Bình Lư tiếp tục hỗ trợ người dân, hợp tác xã quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, nâng cao kỹ năng bán hàng trực tuyến, truy xuất nguồn gốc và kết nối với doanh nghiệp, nhà phân phối. Từ những phiên livestream đến các hợp đồng tiêu thụ, việc ứng dụng công nghệ số đang giúp nông sản Bình Lư có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, từng bước nâng cao giá trị và ổn định sản xuất.